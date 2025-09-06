Lydia Lozano regresa a Telecinco y se abre como nunca en '¡De viernes!' El programa también ha emitido una entrevista con Montoya tras desaparecer de los focos

A. Pedroche Viernes, 5 de septiembre 2025 | Actualizado 06/09/2025 00:00h. Comenta Compartir

Este 5 de septiembre ha sido el primer programa de Lydia Lozano en '¡De viernes!'. La que fuera colaboradora durante más de una década en 'Sálvame' ha regresado a Telecinco dos años después. Un día muy emotivo para ella. No ha parado de emocionarse durante toda la entrevista. Lydia asegura que cuando recibió la oferta de la cadena para volver la rechazó en primera instancia «por lealtad». Ha querido acallar a todos los detractores que la consideran una «traidora» por volver a Mediaset mientras que otros compañeros como Belén Esteban o María Patiño continúan vetadas.

La periodista ha hecho un repaso de estos dos años en los que ha pasado por muchas cosas. Entre ellas, quizá lo más duro, ha sido perder a su madre. «Hablo con ella todos los días», ha asegurado Lydia. La colaboradora ha confesado entre lágrimas que nunca creyó que un retorno a Telecinco fuera posible, pero que su madre estaría muy feliz porque vuelve «a casa».

Mientras que con Terelu ha hecho las paces y las dos colaboradoras aseguran haber dejado atrás los errores del paso, con Santi Acosta sigue habiendo unas pequeñas rencillas. «Hola, Santi. ¿No me das dos besos? Lo comprendo, con todo lo que he dicho de ti», le ha dicho la periodista mientras saludaba al presentador. Es en este momento cuando Santi Acosta le ha repetido la pregunta: «¿Sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco?». «Te voy a pedir un favor, me dejas hasta que acabe la noche y te lo contesto», le pedía Lydia.

A continuación ha llegado el turno de la entrevista. El joven sevillano ha confesado que necesitaba estar alejado de la televisión. Lo ha pasado realmente mal. La situación le superó. Incluso ha reconocido que tuvo pensamientos suicidas. Su relación con Anita ha sido «retransmitida en televisión» y eso le ha hecho mucho daño.

Temas

Telecinco