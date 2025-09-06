Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja 65.278.573,00 euros a un acertante de España este viernes
Logo Patrocinio
Lydia Lozano en el plató. Telecinco

Lydia Lozano regresa a Telecinco y se abre como nunca en '¡De viernes!'

El programa también ha emitido una entrevista con Montoya tras desaparecer de los focos

A. Pedroche

Viernes, 5 de septiembre 2025

Este 5 de septiembre ha sido el primer programa de Lydia Lozano en '¡De viernes!'. La que fuera colaboradora durante más de una década en 'Sálvame' ha regresado a Telecinco dos años después. Un día muy emotivo para ella. No ha parado de emocionarse durante toda la entrevista. Lydia asegura que cuando recibió la oferta de la cadena para volver la rechazó en primera instancia «por lealtad». Ha querido acallar a todos los detractores que la consideran una «traidora» por volver a Mediaset mientras que otros compañeros como Belén Esteban o María Patiño continúan vetadas.

La periodista ha hecho un repaso de estos dos años en los que ha pasado por muchas cosas. Entre ellas, quizá lo más duro, ha sido perder a su madre. «Hablo con ella todos los días», ha asegurado Lydia. La colaboradora ha confesado entre lágrimas que nunca creyó que un retorno a Telecinco fuera posible, pero que su madre estaría muy feliz porque vuelve «a casa».

Mientras que con Terelu ha hecho las paces y las dos colaboradoras aseguran haber dejado atrás los errores del paso, con Santi Acosta sigue habiendo unas pequeñas rencillas. «Hola, Santi. ¿No me das dos besos? Lo comprendo, con todo lo que he dicho de ti», le ha dicho la periodista mientras saludaba al presentador. Es en este momento cuando Santi Acosta le ha repetido la pregunta: «¿Sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco?». «Te voy a pedir un favor, me dejas hasta que acabe la noche y te lo contesto», le pedía Lydia.

A continuación ha llegado el turno de la entrevista. El joven sevillano ha confesado que necesitaba estar alejado de la televisión. Lo ha pasado realmente mal. La situación le superó. Incluso ha reconocido que tuvo pensamientos suicidas. Su relación con Anita ha sido «retransmitida en televisión» y eso le ha hecho mucho daño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  2. 2 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  3. 3

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia
  4. 4

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  5. 5 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  6. 6

    El Roig Arena ya sabe a paella
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Una tromba marina sobrecoge El Perellonet
  9. 9 Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat Valenciana
  10. 10 El funeral de Estado por las víctimas de la dana será el día del primer aniversario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lydia Lozano regresa a Telecinco y se abre como nunca en '¡De viernes!'

Lydia Lozano regresa a Telecinco y se abre como nunca en &#039;¡De viernes!&#039;