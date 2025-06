La pasión oculta de Bill Murray y por qué le llaman el 'enfant terrible' de Hollywood

Marta Palacios Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 18:10 Comenta Compartir

Bill Murray pone punto y final a esta semana de 'El Hormiguero'. El actor, una de las leyendas de Hollywood, visita por primera vez este jueves el plató del programa de Pablo Motos, en Antena 3, para repasar su trayectoria y compartir momentos únicos con el público español.

Además, como desvela el programa, durante su visita el intérprete hablará de su forma tan particular de ver la vida, de cómo ha enfrentado los retos de su carrera y de algunas de las anécdotas más sorprendentes que ha vivido dentro y fuera de los platós. «Su paso por el programa promete dejar momentos divertidos, emotivos y absolutamente imprevisibles, fiel a su estilo», añaden.

Bill Murray en el plano personal

Bill Murray, cuyo nombre real es William James Murray, nació en Illinois, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1950. Y lo hizo en el seno de una familia católica irlandesa. Su madre, Lucille Collins, era empleada de correos, y su padre, Edward Joseph Murray II, vendedor. El matrimonio tuvo nueve hijos, así que Bill tiene tres hermanos, John, Joel y Brian, que también son actores. Además, tiene una hermana que se llama Nancy y es monja dominica en Míchigan. Murray tuvo una infancia y adolescencia que estuvo marcada por la pérdida de su padre, que falleció cuando el actor tenía 17 años.

Asistió a una escuela secundaria jesuita para chicos en Wilmette, Illinois, y más tarde a Loyola Academy. Trabajó como caddie de golf para financiar su educación, fue el cantante principal de una banda de rock (The Dutch Masters) y participó en el teatro comunitario y escolar.​ Después de graduarse de Loyola Academy, Murray asistió brevemente a Regis University en Denver, Colorado, donde cursó materias pre-médicas, pero abandonó rápidamente y regresó a Illinois. En 2007, Regis University le otorgó un título honorario en Humanidades.

Fue a mediados de los años 80, cuando Bill Murray se mudó a París para estudiar en la Sorbona y, a su regreso a Estados Unidos, fundó su propia compañía de teatro. Es, sin duda, uno de los actores más carismáticos y admirados de Hollywood. Se convirtió en icono del cine gracias a películas como 'Cazafantasmas', 'Atrapado en el tiempo' o 'Lost in Translation', que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Su estilo irónico, su sentido del humor tan peculiar y su espontaneidad le han convertido en una figura de culto para varias generaciones de cinéfilos.

¿Cuántos hijos tiene?

A principios de los 80, Murray de casó con Margaret Kelly, a la que había conocido durante el rodaje de 'El pelotón chiflado'. Fue en una boda en Las Vegas, enlace que luego tuvo que repetir en Chicago junto a sus familiares. Con ella tuvo dos hijos, Homer (se dedica a la restauración y tiene un exitoso restaurante en Brooklyn, 21 Greenpoint) y Luke (entrenador asistente en un equipo de baloncesto universitario).

La pareja de divorció en 1996 debido a la relación de Murray con la diseñadora de vestuario Jennifer Butler. Con ella se casó en 1997 y tuvieron cuatro hijos: Caleb (nació en 1993), Jackson (nació en 1995), Cooper (nació en 1997) y Lincoln (nació en 2001). Se divorciaron en 2008 y este divorcio fue mucho más agrio que el anterior ya que Butler acusó al actor de violencia doméstica, infidelidad y adicciones al sexo, la marihuana y el alcohol.

El 'enfant terrible' de Hollywood

Desde sus inicios en Hollywood, a Murray le acompaña una fama de excéntrico, cascarrabias y malhumorado. De hecho, es considerado el 'enfant terrible' de Hollywood. En una ocasión, la actriz Geena Davis aseguró que un día Murray le gritó por llegar tarde y Seth Green también contó que un día durante un rodaje se sentó en lo que el actor consideraba su sitio y le regañó mucho. Según contó el actor a Variety, todo pasó cuando tenía nueve años: «Me agarró los tobillos. Me colgó hacia abajo sobre un bote de basura y me tiró a la papelera porque sin querer le golpee los testículos». «Yo estaba horrorizado. Salí corriendo, me escondí debajo de la mesa del camarín de vestuario y simplemente me puse a llorar», añadió.

Por último, Murray y el director Harold Ramis estuvieron 20 años sin hablarse por diferencias durante la producción de la película 'Atrápalo si puedes'.

Su pasión oculta

Por último, Bill Murray tiene una faceta que ha sorprendido al público. Y es que, el actor ofrecerá en los próximos días varios conciertos en España y lo hará con su espectáculo 'New Worlds: Bill Murray, Jan Vogler and friends', una obra que fusiona música, literatura y poesía. Se subirá al escenario junto al violonchelista Jan Vogler, la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez.

Concretamente, Murray estará el 13 de junio en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid; el 15 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria; el 17 de junio en Puerto de la Cruz y el 19 de junio en el Teatro Arriaga de Bilbao.

En este espectáculo Bill Murray canta, recita, e improvisa textos de grandes autores estadounidenses como Mark Twain, Ernest Hemingway y Walt Whitman, mientras Jan Vogler y el resto del cuarteto interpretan piezas de Bach, Schubert, Bernstein, Gershwin y Foster.