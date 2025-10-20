Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rosa y Manu. Antena 3

'Pasapalabra' hace historia: el bote más grande (y más cerca que nunca)

Manu y Rosa concursarán ya por 2.278.000 euros

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:02

Lo ha conseguido. Manu se convirtió el pasado jueves con 361 programas (363 ya) en el concursante más duradero en la historia de Pasapalabra. El joven concursante comenzó a participar en el programa de Antena 3 el 18 de mayo de 2024., en busca de un bote que este martes 21 de octubre, con 2.278.000 euros, superará el ganado por Rafa Castaño en marzo del año 2023.

Rosa y Manu se han convertido ya en dos de los concursantes más queridos por la audiencia de 'Pasapalabra' por su simpatía, discreción y competitividad. Uno de los dos, salvo sorpresa mayúscula, ganará el gran bote del programa.

Rosa y Manu protagonizan programas y roscos de infarto, y no paran de batir récords. El madrileño es ya el concursante con más participaciones en el concurso, superando a un histórico com Orestes Barbero, que sumó 360 programas.

La incógnita más importante es el día en el que el concurso más exitoso de Antena 3 entregará el premio. Aunque ya, una vez superado el récord histórico, parece más cerca que nunca.

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

