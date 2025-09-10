'Operación Triunfo' tiene fecha inminente de estreno con un nuevo jurado y un permiso jamás visto para sus concursantes

J.Zarco Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:49 Comenta Compartir

Amazon Prime Video ha anunciado que este lunes 15 de septiembre a las 22:00 horas regresa 'Operación Triunfo', con emisión en directo simultánea en España y, por primera vez en la historia del formato, en seis países de Latinoamérica: México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

Este miércoles se ha presentado la nueva edición, que contará con algunas novedades. Una de ellas es que las galas serán de una duración ligeramente superior a las que tenían lugar en 2023. «Serán dinámicas, ágiles y muy centradas en la música. Desaparece la posgala, integrándose todos sus contenidos dentro de la propia gala – incluidos los vídeos resumen de la Academia – para que todo forme parte de un mismo relato. Los profesores volverán a disfrutar de la gala desde la Academia, abandonando su presencia en el plató, y se eliminarán las conexiones en directo con la Green Room, aunque este espacio continuará funcionando entre bambalinas, para microfonar a los concursantes y hacer las correspondientes pruebas de audio», detallan desde Prime Video.

Nuevo jurado

El jurado de esta edición estará formado por Abraham Mateo, reconocido cantante, compositor y productor con una sólida trayectoria internacional; Leire Martínez, cantante, compositora y actriz con una exitosa carrera al frente de La Oreja de Van Gogh; Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y productor musical; y Cris Regatero, periodista musical y locutora que repite de la edición anterior.

Plató renovado

Todo esto tendrá lugar «en el plató más espectacular de la historia del programa, con 358 metros cuadrados de pantallas LED de mayor calidad y nitidez, 10 cámaras estratégicamente ubicadas – incluyendo un segundo travelling motorizado, SpiderCam, Steady y grúa de gran alcance – y más de 750 aparatos de iluminación, 250 más que en la edición anterior». Desde Prime Video añaden que «omo novedad tecnológica, la iluminación incorpora tecnología láser en las cabezas móviles, duplicando la potencia de luz y consiguiendo colores más puros y enfoques más precisos, que transformarán cada actuación en una experiencia visual inmersiva».

Profesores

El equipo de profesores estará liderado por Noemí Galera, directora de la Academia. A su lado, Manu Guix asumirá la dirección musical, mientras que Mamen Márquez se encargará de la técnica vocal. En el área de danza, Vicky Gómez continuará al frente de la coreografía, y Judith Endje se ocupará de las clases de baile urbano. El repaso musical correrá a cargo de Pablo Lluch y Vic Mirallas. Esta edición contará también con La Dani como nuevo profesor de interpretación, y con el regreso de Andrea Vilallonga en imagen y comunicación. Por último, Pol Cejas completará el claustro con entrenamiento físico y yoga.

A través de una colaboración con TikTok y, por primera vez en la historia de OT, los concursantes podrán disfrutar de unos 15 minutos de contenido de esta plataforma cada semana en un espacio físico dentro de la Academia llamado TikTok Corner. El material será cuidadosamente seleccionado, permitiendo a los concursantes tener un contacto con el mundo exterior. Las reacciones de los concursantes se podrán ver en directo cada viernes a las 15:00 h a través del canal 24h de YouTube y también en TikTok. Además, este año se mantiene el Espacio Destacado de Entretenimiento de TikTok en España, en el que los usuarios podrán encontrar fácilmente los principales contenidos de OT en TikTok.

Temas

Operación triunfo