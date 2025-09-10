RTVE compra los derechos del Mundial de fútbol de 2026 y lo emitirá parcialmente en abierto La televisión pública retransmitirá un partido por jornada, los de la selección española y los más importantes de cada eliminatoria a partir de octavos de final

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:27 | Actualizado 11:36h. Comenta Compartir

El Mundial de fútbol de 2026, que por primera vez en la historia se celebrará en tres países simultáneamente, se podrá ver en España en abierto. RTVE ha comprado los derechos para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México tras el acuerdo logrado con la FIFA, aunque no emitirá todos los encuentros.

La competición se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será el más largo de la historia, ya que competirán por primera vez 48 selecciones de los cinco continentes, en vez de las 32 de los anteriores. Se disputarán 104 partidos en total, en once ciudades de Estados Unidos, tres de México y dos de Canadá, un 62% más que en el anterior Mundial, que tuvo 64 partidos.

RTVE emitirá un partido por cada jornada de la competición, destacando todos los que dispute la selección española y los más importantes del torneo. Entre ellos, el partido inaugural el 11 de junio desde el Estadio Azteca de Ciudad de México con el debut del equipo mejicano, los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales y los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Horarios

La diferencia horaria será un factor decisivo para el seguimiento de los partidos, ya que en México hay 8 horas menos que en la península y en Estados Unidos y Canadá entre 6 y 9 horas menos. Esto hará que un partido que allí se juegue a las 17 horas se vería a última hora de la noche o de madrugada en España, mientras que no que se dispute por la noche se vería también de madrugada o a primera hora de la mañana, en función de la zona. Si los partidos se disputan en horario de 14 horas, se podrían ver por la noche en Europa.

Selecciones clasificadas

A fecha 10 de septiembre de 2025, las selecciones clasificadas para la fase final son:

Coanfitrionas: Canadá, México, Estados Unidos

AFC: RI de Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón, Australia

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia

OFC: Nueva Zelanda

CAF: Marruecos, Túnez

Sorteo y calendario

El sorteo final para definir la composición de los 12 grupos de la Copa Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington. España lidera su grupo de clasificación tras las dos amplias victorias en Bulgaria y Turquía y espera ser una de las selecciones cabezas de serie.

España cerró 2024 como tercera selección en el ranking FIFA tras Argentina y Francia y es una de las 8 selecciones del planeta que han ganado la Copa del Mundo junto a Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra desde su primera edición en 1930.

Sedes y estadios

Por primera vez en la historia, la organización del mayor torneo de fútbol del planeta se repartirá entre tres países -Canadá, México y Estados Unidos-, con un total de 16 ciudades que albergarán partidos.

Canadá

Toronto (Toronto Field - BMO Field)

Vancouver (BC Place Vancouver)

México

Guadalajara (Estadio Akron)

Ciudad de México (Estadio Azteca)

Monterrey (Estadio BBVA)

Estados Unidos

Atlanta (Mercedes Benz Stadium)

Boston (Gillette Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Houston (NRG Stadium)

Kansas City (Arrowhead Stadium)

Los Ángeles (Sofi Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Filadelfia (Lincoln Financial Fiel)

Área de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium)

Seattle (Lumen Field)