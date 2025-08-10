Prime Video añade a su catálogo una película que está considerada como una de las peores de la historia Este remake de una famosa novela ha visto la luz cinco años después de terminar el rodaje

Mario Lahoz Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 00:31

Prime Video ha decidido incluir en su catálogo una película que está situada entre las peores producciones que ha dado Holywood en las últimas décadas. Abandonada por sus responsables y condenada por la industria, a este proyecto no le quedará ni el consuelo de aparecer en las listas de peores películas de la historia.

Este remake de 'La guerra de los mundos' de Rich Lee y Timur Bekmambetov apuesta por narrar la invasión marciana a la tierra como un 'desktop film'. Es decir, una cinta narrada al completo a través de las ventanas emergentes de un ordenador con Ice Cube como un experto en ciberseguridad que presenta la llegada de los alienígenas.

La cinta se rodó en 2020 y pasó inmediatamente a los archivos de Universal que se veía con un fracaso entre manos. O algo peor, porque críticos como Peter Debruge (Variety) se han cebado con su condición de anuncio glorificado para Amazon.

«Incluso con una suscripción, tienes que tragarte dos minutos de anuncios para ver un anuncio de Amazon con la duración de una película». Word of reel echa más sal a la herida: «Hay secuencias enteras de entrega por drones que son elementos clave de la película».

El mismo medio también se pregunta por qué Amazon y Universal han decidido estrenar la película en lugar de aprovechar su cancelación para conseguir deducciones fiscales. En espera de una respuesta a esa pregunta parece que esta versión de 'La guerra de los mundos' se ha ganado ya un lugar en la historia de las vergüenzas de Hollywood.