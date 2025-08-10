Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un hombre se dispone a ver la TV. Fotolia

Prime Video añade a su catálogo una película que está considerada como una de las peores de la historia

Este remake de una famosa novela ha visto la luz cinco años después de terminar el rodaje

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:31

Prime Video ha decidido incluir en su catálogo una película que está situada entre las peores producciones que ha dado Holywood en las últimas décadas. Abandonada por sus responsables y condenada por la industria, a este proyecto no le quedará ni el consuelo de aparecer en las listas de peores películas de la historia.

Este remake de 'La guerra de los mundos' de Rich Lee y Timur Bekmambetov apuesta por narrar la invasión marciana a la tierra como un 'desktop film'. Es decir, una cinta narrada al completo a través de las ventanas emergentes de un ordenador con Ice Cube como un experto en ciberseguridad que presenta la llegada de los alienígenas.

La cinta se rodó en 2020 y pasó inmediatamente a los archivos de Universal que se veía con un fracaso entre manos. O algo peor, porque críticos como Peter Debruge (Variety) se han cebado con su condición de anuncio glorificado para Amazon.

Noticias relacionadas

La película considerada de culto que deja Netflix en pocos días

La película considerada de culto que deja Netflix en pocos días

De qué va 'Asesina a sueldo', la nueva serie de Telecinco

De qué va 'Asesina a sueldo', la nueva serie de Telecinco

«Incluso con una suscripción, tienes que tragarte dos minutos de anuncios para ver un anuncio de Amazon con la duración de una película». Word of reel echa más sal a la herida: «Hay secuencias enteras de entrega por drones que son elementos clave de la película».

El mismo medio también se pregunta por qué Amazon y Universal han decidido estrenar la película en lugar de aprovechar su cancelación para conseguir deducciones fiscales. En espera de una respuesta a esa pregunta parece que esta versión de 'La guerra de los mundos' se ha ganado ya un lugar en la historia de las vergüenzas de Hollywood.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  5. 5 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  6. 6 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
  7. 7

    El hombre sin rostro que cultiva la inmovilidad en la Plaza de la Reina
  8. 8

    Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O
  9. 9 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez
  10. 10 Movistar Plus anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Prime Video añade a su catálogo una película que está considerada como una de las peores de la historia

Prime Video añade a su catálogo una película que está considerada como una de las peores de la historia