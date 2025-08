La película considerada de culto que deja Netflix en pocos días

Laura Carrasco Domingo, 3 de agosto 2025, 00:19 Comenta Compartir

En 2019, una película rompió los esquemas del público en cada cine en el que se repartían entradas. 'Joker' revolucionó la cartelera de ese año en varios aspectos. Acumuló en taquillas impresionantes cifras que llegaron a recaudar 1,074.2 millones de dólares, coronándose como la sexta película más taquillera de 2019. La crítica internacional también avaló el proyecto, elogiando especialmente el trabajo de Joaquin Phoenix como protagonista. La película acumuló 11 nominaciones al Oscar y 4 a los Globos de Oro, llevándose los galardones a Mejor actor y Mejor banda.

Sinopsis

No obstante, su vida da un giro aún más oscuro y desgarrador tras un suceso violento en el metro. A partir de este momento, un Arthur siniestro y cruel está dispuesto a tomarse la justicia por su mano lo que, además de no servirle de ningún alivio, incrementa su ira contra una sociedad que no le entiende.

Pese a que en pocos días este título será eliminado de Netflix, permanecerá temporalmente en plataformas como Movistar plus, HBO Max, Prime Video y mediante alquiler por 3,99€ en Apple TV y Rakuten.