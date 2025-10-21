La obra maestra de la ciencia ficción que se emite este martes gratis en televisión: una de sus frases es historia del cine Consulta toda la oferta de películas que pueden verse en abierto este 21 de octubre

Uno de los grandes clásicos de la ciencia-ficción se emite este martes gratis en televisión. Magistral en su desarrollo, brillante en su formato, inquietante en su trasfondo. 'Blade Runner' aterriza este martes en Be Mad. «He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir...», es una de las frases más míticas de la historia del cine.

Estas son las películas que se emiten en abierto durante esta jornada:

Blade Runner

Estados Unidos. 1982. 117 min. Ciencia ficción Director: Ridley Scott. Intérpretes: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos.

22.30 horas. Be Mad. Los Ángeles, 2019. Deckard, un policía con licencia para matar, persigue a cuatro replicantes que han escapado de un taller cósmico y se han infiltrado en la ciudad. Son unos robots inteligentes idénticos a las personas, aunque no tienen afectividad ni memoria. Deckard comienza su investigación en la Tyrell Corporation, el lugar donde fueron fabricados.

Ghost Rider

Estados Unidos. 2007. 105 min. Ciencia ficción Director: Mark Steven Johnson. Intérpretes: Nicolas Cage, Wes Bentley, Eva Mendes y Peter Fonda.

17.00 horas. Be Mad. Adaptación del famoso cómic de la Marvel. Hace mucho tiempo, la superestrella de las acrobacias en moto, Johnny Blaze (Nicolas Cage) hizo un trato con el diablo para proteger a los que más quería: su padre y su novia de la juventud, Roxanne (Eva Mendes). Ahora, el diablo ha venido a cobrar su deuda. De día, Johnny es un motero acróbata temerario... pero de noche, en presencia del diablo, se convierte en Ghost Rider, un cazarrecompensas de demonios deshonestos

El Pasaje

Estados Unidos. 1979. 95 min. Bélico. Drama. Director: J. Lee Thompson. Intérpretes: James Mason , Anthony Quinn, Malcolm McDowell, Patricia Neal, Kay Lenz, Christopher Lee , Michael Lonsdale.

14.45 horas. Trece. Durante la Segunda Guerra Mundial, un pastor vasco acepta llevar a un científico judío y a su familia al otro lado de los Pirineos. Un sádico oficial de la SS alemana les perseguirá implacablemente.

Duelo a muerte en Río Rojo

Estados Unidos. 1967. 96 min. Western. Director: Richard Thorpe. Intérpretes: Glenn Ford, Angie Dickinson, Chad Everett, Gary Merrill, Jack Elam, Delphi Lawrence.

18.20 horas. Trece. Dan Blaine (Glenn Ford), un antiguo pistolero convertido en sheriff, intenta mantener la paz en una ciudad en la que el joven pistolero Lot McGuire (Chad Everett) está causando problemas.

La última escapada

Estados Unidos. 1970. 90 min. Western. Director: Walter Grauman. Intérpretes: Stuart Whitman, John Collin, Martin Jarvis , Pinkas Braun, Günther Neutze, Gerd Vespermann.

16.35 horas. Trece. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, con el oficial Lee Mitchell al mando, ponen en marcha un plan para sacar de un laboratorio militar de Berlín al científico Von Heinken y a su equipo. Deben conseguirlo antes de la inminente entrada del ejército ruso en la ciudad y burlando al Mayor Hessel de la SS, que está al tanto del plan. La operación se complica todavía más cuando un grupo de refugiados son dejados a cargo de Mitchell. Entre ellos se encuentra Karen Gerhardt.

Otras películas para ver este martes

- 'Blanco humano', a las 22.00 horas, en Paramount Network.

- 'El jinete del amanecer', a las 20.40 horas, en Trece.