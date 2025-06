Nacho Duato reitera sus críticas a Melody en el programa de Sonsoles Ónega: «Se ha equivocado en la letra de su canción» El coreógrafo ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' de momentos de su vida, como su relación con Miguel Bosé, con el que no se habla

Nacho Duato ha visitado 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3, para conceder la que se ha descrito como «su entrevista más sincera·». En ella, el bailarín valenciano, que vuelve a los escenarios españoles después de un parón de más de una década, ha reiterado sus críticas a la representante de España en Eurovisión Melody: «Ella es fenomenal, una folclórica del siglo XXI. Pero hoy en día tendría que estar más comprometida». Nacho Duato cuestiona la simpleza de la letra de la canción «Esa diva«, que no se pronuncia políticamente en un concurso marcado por la polémica de la participación de Israel.

Además, el bailarín y coreógrafo de ballet se ha pronunciado también sobre su romance con Miguel Bosé, que convirtió a ambos a finales de los 70 y principios de los 80 en una pareja importante para el colectivo LGTBI: «Lo nuestro fue muy epidérmico, éramos los dos muy guapos y quedábamos bien juntos». De hecho, desde los años 90, Duato ha sido muy claro respecto a su orientación sexual: «Cuando salí al día siguiente, me tiraron un huevo y me gritaron 'maricón'». Aunque la situación ha mejorado, ha denunciado que sigue sufriendo cierto tipo de «miradas», y ha contado en televisión el reciente comentario homófobo que recibió de una doctora: «Qué pena que seas gay con lo guapo que eres».

Miguel Bosé llegó a dedicarle a Duato la canción «Morir de amor» tras la ruptura. A día de hoy, y aunque durante años sí han estado en contacto, Nacho Duato y Miguel Bosé no se hablan por culpa de la serie de televisión que narra la vida del cantante, donde el bailarín apareció sin haber dado su consentimiento, y por otras discrepancias. «Lo de la pandemia no me gustó», afirmó. Además, le ha contado a Sonsoles Ónega que fueron sus diferencias las que los separaron. «Éramos incompatibles como pareja», en parte porque Bosé y Duato tenían estilos de vida muy diferentes por sus distintas disciplinas artísticas: «Miguel hablaba de droga en los conciertos. En el ballet, ¿cómo vas a bailar si estás drogado?».

Respecto a la relación con su familia, ha ahondado en que desde bien pequeño tuvo claro que quería dedicarse a bailar, pero en su familia no lo vieron con buenos ojos. De hecho, su padre nunca fue a verle a un espectáculo porque rechazaba a lo que se dedicaba. «Me hubiera gustado hablar más con él, aunque sé que no sería lo que soy sin él», ha reflexionado.