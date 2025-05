Qué le pasaba a Miguel Bosé y por qué decían que había muerto: el gran bulo de la era pre-internet

P. Chen Domingo, 25 de mayo 2025, 19:27 Comenta Compartir

Corría el año 1992, y en la resaca de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, un rumor muy perturbador empezó a circular por los medios de comunicación y en las conversaciones callejeras: el icono musical Miguel Bosé, con tan solo 36 años, había muerto. Es lo que había confirmado la emisora de radio Cadena Ibérica el 16 de octubre de ese año, incluyendo incluso la supuesta hora y lugar de su fallecimiento (4 y 10 de la tarde). Este domingo, a las 21.30 h, 'Anatomía de...', el programa conducido por Mamen Mendizábal en La Sexta, reconstruye el bulo que recorrió las redacciones de la prensa española como la pólvora, y que casi acaba con la carrera del cantante.

Si bien el origen exacto del bulo sigue sin conocerse, en el programa que se emite esta noche, la periodista Rosana Torres cuenta que se originó en una llamada anónima que quería dañar al cantante. Pero esto no era ninguna novedad, pues tanto el Comité Ciudadano AntiSida como los periódicos recibían llamadas de este tipo habitualmente por parte de supuestos trabajadores de hospitales que aseguraban su enfermedad y muerte. Programas de televisión y radio recogieron sin contrastar estas informaciones, y la situación llegó al punto de que el cantante tuvo que conceder entrevistas para demostrar que seguía vivo. Pero las declaraciones que hizo en revistas y emisoras de radio no eran suficientes: la audiencia pensaba que estas eran falsas y que claro que el «libertinaje» al que se le asociaba había acabado con su vida.

La estigmatización del sida

Un mes después de que lo dieran por muerto, Bosé apareció con Mercedes Milá, amiga personal también, que lo entrevistó en su programa de Antena 3 'Queremos saber' para por fin poner punto y final a la cadena de rumores. En el programa, el artista se mostró muy enfadado ante una campaña de desinformación sobre su vida personal que ya duraba una década.

«No pude hacer nada por venir antes por razones de trabajo, estaba atado por contrato», se justificó Bosé, que estaba en Normandía (Francia) de rodaje en ese momento, y que confesó haberse sentido «como Lázaro» después de escuchar la noticia de su propia muerte. «Estaba encabronadísimo, porque no daba crédito», le contó a Mercedes Milá. Si bien tampoco le había pillado totalmente por sorpresa, pues sabía de esas llamadas anónimas constantes que recibían los profesionales de la prensa con información falsa.

De hecho, en esa época solía ser protagonista de las portadas de las revistas del corazón todas las semanas, con imágenes en las que salía poco favorecido. La primera vez que el exitoso artista desmintió su muerte, antes que en el programa de Mercedes Milá, fue en la radio, con Iñaki Gabilondo, que aparece este domingo en «Anatomía de...' recordando cómo entonces «era común utilizar el SIDA como una forma indirecta de apuntar una orientación homosexual».

En el programa de Mamen Mendizábal también interviene el médico Luis Buzón, que trató casos de SIDA desde el inicio de la enfermedad en España, y que narra el rechazo social y el estigma que se generaba hacia los afectados.

El antecedente de las 'fake news'

A pesar de que era una época sin redes sociales ni cadenas de Whatsapp, también circulaba información que no se contrastaba antes de difundirla. No era una época plenamente digital como la actual, pero la rapidez por ser el primero en dar la noticia también se imponía, a veces, al rigor. La desinformación que mató en 1992 a Miguel Bosé se puede leer hoy como un gran precedente de las 'fake news' en España. La situación, no obstante, no ha mejorado, dado que la desinformación continúa, en todos los canales, y a un ritmo vertiginoso.

Tristemente, el rumor de su muerte no fue el único de su carrera. Con la entrevista concedida a Mercedes Milá, no logró atajar lo que ha seguido sufriendo durante su trayectoria posterior: más falsedades sobre su salud y su vida personal, que se suman a las controversias de sus opiniones políticas y sociales, como el negacionismo climático y del COVID. No obstante, el episodio de 1992 sigue siendo uno de los más insólitos y recordados sobre su vida y trayectoria.