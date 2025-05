Letra y vídeo de 'Esa diva', la canción de España en Eurovisión 2025

DM Martes, 13 de mayo 2025, 19:42 Comenta Compartir

Melody llevará el tema 'Esa Diva' hasta la ciudad suiza de Basilea para tratar de ganar la 69 edición del festival eurovisión. Este tema es un canto a «la igualdad y la inclusión», según detallan desde RTVE, con una letra trabajada durante más de un año que busca redefinir el concepto de «diva» con una cuidada selección en su composición. Este tema de pop electrónico tiene «la esencia de nuestro país» y se inspirada en la carrera de la propia Melody para darle forma a «una historia llena de fuerza». La canción explora algunos mitos artísticos que dan importancia «al poder de la sencillez y la valentía, para dejar claro que esa diva puedes ser tú».

Una canción que llega en una de los mejores épocas para la sevillana, de 34 años: «He tenido un año muy gratificante personalmente, he sido madre y creo que ahora era el momento de presentarme porque es una etapa tranquila. Vengo a disfrutar del arte, pero le debo una a las personas que me siguen y que me lo pedían siempre», ha explicado la artista a RTVE.

Letra de 'Esa diva'

Desde que era bien pequeña

antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

para mi era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

por el eco de una vida

que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga,

es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma luna,

no importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa,

presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo