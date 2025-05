La miniserie de HBO que puso a Jude Law como el primer Papa estadounidense de la historia

P. Chen Jueves, 15 de mayo 2025, 00:52 Comenta Compartir

La elección de Robert Prevost como el nuevo Papa León XIV, con el mérito de ser el primer estadounidense, ha reavivado el interés por cómo la ficción televisiva y cinematográfica reflejan el funcionamiento de las instituciones religiosas. Ya hablamos de la película 'Cónclave', disponible en varias plataformas de streaming y reestrenada en los cines, que nos sumergía en las tramas ocultas del nombramiento de un nuevo Papa. En esta ocasión, es 'The Young Pope' ('El joven Papa'), aclamada miniserie de HBO, la que está en boca de todos.

Creada por el reconocido director italiano Paolo Sorrentino en 2016, el protagonista es Lenny Belardo (interpretado por Jude Law) como el ficticio primer Papa estadounidense en la historia de la Iglesia Católica: Pío XIII. En la serie, el Vaticano se presenta como un lugar complejo de luchas de poder, de sensualidad y teatralidad, donde Pío XIII reta la autoridad y la voluntad de todos con su irreverente personalidad. La serie, de diez capítulos, recibió muy buenas críticas por su estética más cercana al cine que a la televisión (con todos los dejes barrocos marca de la casa Sorrentino) y por su retrato de un Papa atrevido y complejo en sus demonios internos.

Un Vaticano lleno de pasiones humanas

Jude Law interpreta a un Papa joven, italoamericano, que fuma, que bebe bebidas azucaradas, que es carismático y ultraconservador a la vez que está en conflicto consigo mismo y con todos los demás. Junto a él, Silvio Orlando interpreta al sarcástico cardenal Voiello, Diane Keaton es la particular monja que crió al protagonista, y el actor español Javier Cámara encarna a un importante personaje secundario, el monseñor Bernardo Gutiérrez.

'The Young Pope' recibió múltiples reconocimientos, como la nominación de Jude Law como Mejor Actor de Miniserie en los Globos de Oro, o dos nominaciones en los premios Emmy (Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción). Cuenta con una secuela, 'The New Pope', de nuevo dirigida por un Sorrentino que aplica su inconfundible estética de intensidad religiosa, y que cuenta con nada menos que John Malkovich en el papel de nuevo pontífice.

¿Dónde ver 'The Young Pope'?

Desafortunadamente, y a pesar de su buen recibimiento, ni 'The Young Pope' (2016) ni 'The New Pope' (2020) están disponible en las plataformas de streaming utilizadas en España. Su ausencia se debe a cuestiones que tienen que ver con los derechos de distribución y licencias. Por tanto, aunque es una serie de HBO en co-producción con compañías de Italia, EE.UU., Francia y España, en nuestro país no está disponible en la plataforma. Se desconoce si su renovada popularidad podría volverla a poner disponible.