Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Logo Patrocinio
Mercedes Milà en imagen de archivo. Fotolia

Mercedes Milà denuncia una manipulación hecha con IA que dice que ha estado 'a punto de morir': «Eso es muy grave»

La periodista ha lanzado una súplica a través de Instagram tras ser víctima de una suplantación

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:19

Cada vez son más los rostros conocidos que denuncian ser víctimas de estafas digitales. La última ha sido Mercedes Milà, quien ha expresado su enfado a través de su perfil de Instagram con TikTok por no impedir la difusión de este tipo de videos falsos.

«Mercedes Milà casi muere tras el tratamiento. Lo que hizo después dejó a España en shock», dice la publicación difundida por la red social. En ella, la periodista aparece en un vídeo editado con inteligencia artificial y, con su propia voz, promociona los beneficios de un producto que promete milagros contra la diabetes.

La que fuera presentadora de 'Gran Hermano' ha denunciado la estafa a través de Instagram. «Más allá de la impresión de ver mi cara y mi voz diciendo cosas que yo no he dicho, lo que más me preocupa es el daño que puede causar este anuncio. Están manipulando imágenes con la salud, eso es muy grave», expresa.

Además, Mercedes Milà denuncia el hecho de que el vídeo, con más de 500.000 visualizaciones, según la plataforma 'no incumple las normas de la comunidad«. Y este es el motivo que alegan para no haber borrado el vídeo.

Noticias relacionadas

La misteriosa doble de Karol G que ha causado revuelo en un centro comercial de Valencia

La misteriosa doble de Karol G que ha causado revuelo en un centro comercial de Valencia

La cantante Malú ficha por la serie española más vista de la televisión

La cantante Malú ficha por la serie española más vista de la televisión

«Las plataformas como TIkTok deberían ser parte de la solución, pero si se niegan a serlo, por lo menos que no sean parte del problema», añade. Tras lo cual, lanza una advertencia a la plataforma. «Desde aquí les exijo que retiren el falso vídeo que, según ellos, no infringe sus normas.

Una denuncia que ha provocado el enfado y la indignación de numerosos rostros conocidos, como David Cantero que ha exclamado: »¡Qué espanto!«. Marta Torné se pregunta: »¿Pero esto puede pasar?«

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mercedes Milà denuncia una manipulación hecha con IA que dice que ha estado 'a punto de morir': «Eso es muy grave»

Mercedes Milà denuncia una manipulación hecha con IA que dice que ha estado &#039;a punto de morir&#039;: «Eso es muy grave»