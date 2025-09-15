Mercedes Milà denuncia una manipulación hecha con IA que dice que ha estado 'a punto de morir': «Eso es muy grave» La periodista ha lanzado una súplica a través de Instagram tras ser víctima de una suplantación

Mario Lahoz Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:19

Cada vez son más los rostros conocidos que denuncian ser víctimas de estafas digitales. La última ha sido Mercedes Milà, quien ha expresado su enfado a través de su perfil de Instagram con TikTok por no impedir la difusión de este tipo de videos falsos.

«Mercedes Milà casi muere tras el tratamiento. Lo que hizo después dejó a España en shock», dice la publicación difundida por la red social. En ella, la periodista aparece en un vídeo editado con inteligencia artificial y, con su propia voz, promociona los beneficios de un producto que promete milagros contra la diabetes.

La que fuera presentadora de 'Gran Hermano' ha denunciado la estafa a través de Instagram. «Más allá de la impresión de ver mi cara y mi voz diciendo cosas que yo no he dicho, lo que más me preocupa es el daño que puede causar este anuncio. Están manipulando imágenes con la salud, eso es muy grave», expresa.

Además, Mercedes Milà denuncia el hecho de que el vídeo, con más de 500.000 visualizaciones, según la plataforma 'no incumple las normas de la comunidad«. Y este es el motivo que alegan para no haber borrado el vídeo.

«Las plataformas como TIkTok deberían ser parte de la solución, pero si se niegan a serlo, por lo menos que no sean parte del problema», añade. Tras lo cual, lanza una advertencia a la plataforma. «Desde aquí les exijo que retiren el falso vídeo que, según ellos, no infringe sus normas.

Una denuncia que ha provocado el enfado y la indignación de numerosos rostros conocidos, como David Cantero que ha exclamado: »¡Qué espanto!«. Marta Torné se pregunta: »¿Pero esto puede pasar?«