Las mejores series para ver en la actualidad según la inteligencia artificial

J.Zarco Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 01:01 | Actualizado 01:45h. Comenta Compartir

Las series se han convertido en el entretenimiento de muchas personas en sus ratos libres. La gran oferta que hay en la actualidad permite elegir entre muchas opciones y también seleccionar el momento exacto en el que se quiere disfrutar de las mismas. Para la gran parte de la población, lejos queda aquella tradición de sentarse un día concreto en el sofá esperando a que emitieran un nuevo capítulo en concreto.

Pero el gran catálogo disponible también plantea dudas en muchas ocasiones. ¿Cuál elegir en el poco tiempo libre del que dispongo? Si le preguntamos a la inteligencia artificial, en este caso a ChatGPT, realizan una selección de las que considera que están en tendencia en 2024 y 2025.

La primera que escoge es 'Shogun', disponible en plataformas como FX, Hulu y Disney. «Drama histórico ambientado en el Japón feudal, con gran producción y excelentes actuaciones. Muy elogiada por su fidelidad cultural», señalan.

La segunda es 'Fallout', en Prime Video, que está «basada en la famosa saga de videojuegos, combina acción, humor negro y una ambientación postapocalíptica impresionante».

'Body Problem', en Netflix, es otra de las alternativas: «De los creadores de Game of Thrones, una épica de ciencia ficción basada en la trilogía de Liu Cixin. Ideal si te gusta la ciencia dura y los dilemas existenciales».

Una opción más es 'The Sympathizer', en Max, un «drama de espionaje y sátira política ambientado durante la guerra de Vietnam con Robert Downey Jr. en varios papeles».

Por último, 'X-Men '97', disponible en Disney + y que es una secuela animada de la serie clásica de los 90. Nostalgia, buena animación y una historia madura para fans nuevos y antiguos.

Series consagradas y en emisión o recientes

La inteligencia artifical también recomienda otras series más consagradas:

-'Succession', en Max. «Aunque terminó en 2023, sigue siendo altamente recomendada. Una obra maestra del drama familiar y corporativo», señalan-

-'The Bear', en Disney +. Una ficción que «mezcla de drama, cocina y redención personal».

-'Severance', en Apple TV. De ciencia ficción psicológica con crítica laboral. Resaltan que es muy original y su segunda temporada está entre las más esperadas de 2025.

-'The Last of Us', en Max. Basada en el videojuego. Emotiva, bien actuada y con una historia postapocalíptica muy humana.

-'Slow Horses', en Apple TV. Espías británicos veteranos y en decadencia. Inteligente, sarcástica y adictiva.

Temas

Disney