Esta serie apocalíptica basada en un videojuego está en streaming y es más gamberra y atrevida que 'The Last of Us'

'The Last of Us 2' sigue haciendo las delicias de los fans de la acción y el drama en un mundo devastado. Su segunda entrega en HBO Max ha coincidido con un hecho que ha vuelto a empujarnos a reflexionar sobre nuestra dependencia de la tecnología y de otras comodidades a las que estamos acostumbradas. Después de que el lunes 28 de abril toda la Península Ibérica sufriera un apagón generalizado, ha sido inevitable recordar la pandemia del COVID-19 de 2020 o revivir la dana de hace seis meses en Valencia. En este contexto de desastres, es natural para muchas refugiarnos en la ficción, y enfrentarnos con ella a nuestros peores miedos.

'Fallout' es una joya postapocalíptica que, igual que 'The Last of Us', está basada en una saga de videojuegos. Frente a otras adaptaciones de videojuegos a la pantalla consideradas más bien fallidas, estas ambiciosas series han demostrado que sí son más viables de lo que antes los productores de televisión creían, y han cosechado sonadas alabanzas de parte tanto de la crítica especializada como del público general.

Un mundo bizarro después de la guerra nuclear

La trama se desarrolla dos siglos después del estallido de una gran guerra nuclear. Lucy (interpretada por la actriz Ella Purnell) es una joven que abandona su refugio subterráneo para lanzarse en un yermo peligroso en búsqueda de su padre secuestrado (Kyle MacLachlan). Durante su viaje en una tierra llena de peligros bizarros y monstruosos, se encuentra con Maximus (Aaron Moten), miembro de la llamada Hermandad del Acero, y con The Ghoul (Walton Goggins), un cazarrecompensas de aura misteriosa y aspecto, cuanto menos, inquietante.

Frente a la seriedad y tensión contenida de 'The Last of Us', muy centrada en satisfacer a los espectadores que pensaban acríticamente que los videojuegos son solo cosa de niños, 'Fallout' destaca por ser más gamberra y atrevida: su humor incorrecto, su violencia estilizada, y su estética retrofuturista al estilo década de los 50 hacen fortalezas de las suspuestas debilidades que aún algunas personas les encuentran a los videojuegos como producciones artísticas y de entretenimiento. Aunque ambas series son constantemente comparadas por transcurrir en un futuro al límite de la supervivencia humana, 'Fallout' es una experiencia marcadamente distinta por su implacable sátira.

'The Last of Us', por su parte, prefiere centrarse en las relaciones personales y en dosificar la emoción para que el espectador no se abrume fácilmente. Es un retrato humano y lleno de sensibilidad que se adapta fielmente al material original: un videojuego que ya de por sí es bastante narrativo. 'Fallout', en cambio, desarrolla una historia propia pero dentro del universo de los videojuegos, lo cual tiene la ventaja de huir de la rigidez y desatar virtudes narrativas propias.

Una elogiada adaptación con una historia propia

La popular saga de videojuegos en la que se basa esta ficción televisiva es de la compañía Bethesda Softworks. El hecho de que la historia sea una creación original y no una adaptación directa de ninguna de las entregas del juego hace que se pueda disfrutar como una más de la saga, y con su misma calidad narrativa, o mejor.

Con una puntuación del 94% en Rotten Tomatoes, de 8,3 en iMDB y de 7,4 en Filmaffinity, la serie tiene de las mejores puntuaciones entre adaptaciones de videojuegos para televisión. Actuaciones como la de Walton Goggins como el cazarrecompensas The Ghoul han sido especialmente comentadas por los fans.

¿En qué plataforma de streaming está disponible?

Los ocho capítulos de la primera temporada de 'Fallout' están disponibles al completo en Prime Video, incluido con la suscripción de Amazon Prime.

Su rotundo éxito hizo que en apenas una semana después de su estreno en abril de 2024, Prime Video confirmara una segunda temporada. Esta se espera para 2026, aunque no hay ninguna fecha concreta. Cuenta con un presupuesto de nada menos que 153 millones de dólares, de los más altos jamás para una producción televisiva.