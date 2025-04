El hongo apocalíptico de 'The Last of Us', cotizado como ingrediente de infusiones milagrosas El Ophiocordyceps sinensis se ha considerado una medicina ancestral en Asia desde hace miles de años

​Con la vuelta de la serie 'The Last of Us', nos volvemos a reunir con Joe, Ellie y con el mundo apocalíptico de los videojuegos en los que se basa. El desastre está provocado por un terrorífico hongo que ha despertado miedo entre los espectadores desde la primera temporada, que se preguntan sobre si tal pandemia mundial podría sucedernos en la realidad. No obstante, más allá de la ficción, el hongo en el que se inspira en la realidad es un espécimen muy bien valorado en la medicina tradicional asiática.

El hongo parásito de propiedades sanadoras

El Ophiocordyceps sinensis (también llamado Cordyceps sinensis) es un hongo parásito cuyas esporas infectan larvas de polillas en regiones montañosas de Asia (entre los 3.500 y 5.000 metros de altitud), sobre todo en Nepal y el Tíbet. El hongo actúa invadiendo y consumiendo el interior de su huésped: controla el sistema nervioso de la oruga, y le quita todos los nutrientes hasta secarla y matarla bajo tierra. Cuando emerge de la cabeza de la larva, aflora a la superficie terrenosa creando una estructura filamentosa de entre tres y 10 centímetros, que es la que después se recolecta.

Durante siglos, los pastores tibetanos tuvieran en cuenta este proceso, que descubrieron porque notaban que su ganado se volvía más activo cuando consumía estos hongos. En la medicina tradicional tibetana y china, donde hay constancia de su uso desde hace 2.000 años, se le atribuyen beneficios como el aumento de la energía, de la libido, y de la protección del sistema inmunológico, propiedades que también han sido demostradas por varios estudios científicos. Se puede conseguir en formato de cápsulas con su extracto, o incluso el propio hongo junto a la larva momificada para añadirlo en varias recetas. El tamaño de la larva también se ha convertido en un símbolo de estatus para los consumidores. No obstante, la manera más accesible de tomarlo es en infusión, mezclado con té verde.

Ingresos millonarios y consecuencias ecológicas

La recolección de Cordyceps sinensis se ha convertido en una actividad económica crucial para muchas comunidades del Himalaya. En los últimos años, además, su precio se ha disparado, y a día de hoy está considerado uno de los hongos más caros y apreciados del mercado, por lo que cada vez más personas se dedican a su recolección.

Sin embargo, esta creciente demanda, sobre todo por parte de ciudadanos chinos, e incluso occidentales que conocen cada vez más sus propiedades, ha llevado a la sobreexplotación y a la disminución de su población. No hay normativas claras y estandarizadas que regulen su recolección, por lo que no tiene un control sostenible. Además, el cambio climático afecta su hábitat natural, poniendo en riesgo su supervivencia y la de quienes dependen de su cosecha.

¿Podría afectar a la humanidad?

En 'The Last of Us', este hongo ha evolucionado para infectar a los humanos y provocarles comportamientos zombi, lo que provoca una apocalipsis mundial. No obstante, en la realidad, esta especie de hongo no puede parasitar la especie humana. Solo puede afectar a los insectos, y no puede sobrevivir a las temperaturas corporales humanas.

No obstante, es verdad que su capacidad para controlar a sus huéspedes es muy particular, y por tanto, ha inspirado fascinación entre quienes conocen su funcionamiento. En la primera escena de la primera temporada de 'The Last of Us', veíamos al doctor Neuman advirtiendo sobre la amenaza que le quitaba el sueño: los hongos. Al fin y al cabo, si el planeta siguiera calentándose, los hongos podrían evolucionar. Normalmente, cada especie de hongo evoluciona para adaptarse a un insecto concreto. Para que un hongo infectara un mamífero, se necesitarían millones de años de cambios genéticos, pero podríamos alcanzar ese supuesto en el caso de que la temperatura del planeta siguiera aumentando.