Descubre quién es quién en la segunda temporada de 'The Last of Us' Conoce a los personajes de la nueva entrega de la ficción de HBO, que vuelve a Max el lunes 14 de abril

Bella Ramsey como Ellie en 'The Last of Us 2'

P. Chen Martes, 15 de abril 2025, 01:46 | Actualizado 02:11h. Comenta Compartir

'The Last of Us 2' continúa la esperada historia de Ellie y Joel, pero no ahí donde la dejamos, sino más adelante. La nueva temporada, de siete capítulos, empieza con un salto temporal de nada más y nada menos que un lustro. Encontraremos a los personajes interpretados por Bella Ramsey y Pedro Pascal totalmente asentados en la comunidad de Jackson. Ellie ha crecido, y su figura paterna trata de sobrellevar las consecuencias de todo lo que pasó en Salt Lake City, al mismo tiempo que afrontan los retos de vivir en sociedad mientras su relación se resiente.

Este lunes 14 de abril se ha estrenado esta segunda entrega que espera numerosos cambios. Si en la primera temporada, teníamos un 'road trip' que centraba toda la historia en Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), con incursiones esporádicas de personajes secundarios, esta vez aquellos que los rodean adquieren mucho más protagonismo. Además de los rostros que ya conocimos, como Maria (Rutina Wesley) y Tommy (Gabriel Luna), el hermano de Joel, que lideran el pueblo de Jackson, aparecerán nuevos personajes que pondrán patas arriba todo lo que conocemos de 'The Last of US' y que amplían el maravilloso universo de los videojuegos:

1 Dina

Isabela Merced ('Alien: Romulus', 'Superman'), interpreta a Dina, un personaje muy relevante en esta segunda temporada porque es la ciudadana de Jackson que conquista el corazón de Ellie. Max la describe como «un espíritu libre cuya devoción por Ellie será puesta a prueba por la brutalidad del mundo en el que habitan». Se esperan giros y retos que nos mantendrán pegadas a la pantalla.

Ampliar Isabella Merced y Bella Ramsey Max

2 Jesse

Otro de los habitantes de Jackson que conoceremos con más detalle es interpretado por el actor revelación Young Mazino ('Bronca'). Serio, responsable, y preocupado por el bienestar de los demás, la cadena ha advertido que «pone las necesidades de los demás por delante de las suyas, a veces con consecuencias terribles». Veremos en qué preocupantes líos se meterá.

Ampliar Young Mazino Max

3 Abby

No todos los personajes secundarios importantes están dentro de los muros de Jackson. Kaitlyn Dever es quizá la incorporación más destacada a la ficción, y uno de los personajes más queridos por quienes jugaban a los videojuegos, por su traumática historia y su sed de venganza, que querrá llevar a cabo cueste lo que cueste.

Ampliar Kaitlyn Dever Max

4 La cuadrilla de Abby

Abby no es una heroína solitaria en su misión, sino que forma parte de un grupo también enormemente marcado por la violencia y la opresión del mundo: Spencer Lord es Owen, «un alma amable atrapada en el cuerpo de un guerrero condenado a luchar con un enemigo que se niega a odiar»; Ariela Barer interpreta a Mel, «una joven doctora cuyo compromiso de salvar vidas se ve desafiado por las realidades de la guerra y el tribalismo»; Danny Ramirez encarna a Manny, «un leal soldado que teme fallar a sus amigos cuando más lo necesiten»; y a Tati Gabrielle la veremos como Nora, «una doctora militar a la que le cuesta lidiar con los pecados de su pasado». Son menos personajes respecto a los que conocimos en el videojuego, pero su reducción también ha facilitado su adaptación para los espectadores de televisión.

Ampliar Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Ariela Barer, Kaitlyn Dever y Spencer Lord Max

5 Isaac

Uno de los personajes más esperados, por sus implicaciones en las luchas políticas de la trama, es Isaac Dixon, que ya en el videojuego fue interpretado por Jeffrey Wright ('Westworld') y aquí repite su papel. Está muy lejos de Jackson: libra una cruenta batalla en Seattle como el gran líder del Frente de Liberación de Washington (WLF) contra los Serafitas

Ampliar Jeffrey Wright Max

6 Gail

Catherine O'Hara ('Schitt's Creek') interpreta a Gail, un personaje que aunque no conoceremos tan en profundidad como otros de la población de Jackson, será clave para que conozcamos mejor a Joel, pues es su psicóloga. Aunque ella no está en el videojuego, la sesiones de terapia serán clave para entender mejor las motivaciones y conflictos internos del personaje, junto a Ellie, con más peso en la historia.

Ampliar Catherine O'Hara Max

