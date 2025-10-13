Otra mayúscula bronca en 'Supervivientes' por culpa de la tormenta y un nuevo expulsado este domingo: «Reviento la lona» Noel Bayarri dice adiós al reality tras jugarse la expulsión con Carlos Alba

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:06 | Actualizado 01:44h.

'Supervivientes: all stars' arrancaba este domingo de la forma más inesperada. Laura Madrueño, emocionada, comunicaba el fallecimiento de Sandra, integrante del equipo del programa. Por ello, la presentadora le dedicaba la gala y desde Telecinco emitían unas imágenes de homenaje de su compañera.

«Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también trabaja aquí con nosotros. Sandra, siempre vas a estar siendo parte del equipo de 'Supervivientes' y de este cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos y un abrazo de parte de todo el equipo», señalaba emocionada la presentadora.

Pero en la gala se iba a producir una nueva expulsión que iba a salir de los cuatro nominados el pasado jueves: Tony Spina, Carlos Alba, Noel Bayarri y Rubén Torres. Precisamente, la pareja de Marta Peñate había sido el nominado directo por Miri Pérez pero era el primero en librarse de abandonar Honduras, por lo que la decisión iba a estar entre Noel, Rubén y Alba.

En los últimos días, una gran tormenta ha provocado que Adara vuelva a estallar. «Estáis tumbados y yo me estoy calando. El próximo día voy a sentarme donde me salga del higo, que sois muy listos», señalaba indignada. «El próximo día como sigáis así me levanto y reviento la lona. Qué poca empatía, compañerismo y de todo, luego hablan de valores», añadía.

Sus compañeros le echaron en cara que ella siempre aprovechaba para colocarse la primera y ahora que asuma las consecuencias. Por otro lado, la tensión con Miri ha vuelto a estar presente, ya que los supervivientes la llaman «la vieja al visillo» porque aseguran que siempre pone la oreja en las conversaciones privadas.

Después de que la audiencia decidiera salvar a Torres, el expulsado quedaba entre Noel y Carlos. Sandra Barneda anunciaba que el salvado era Carlos y, por lo tanto, Bayarri no continúa en Honduras. «Me ha tocado a mí, me alegro por Carlos. No queda mucho y quería seguir pero estoy orgulloso del concurso que he hecho», aseguraba.

