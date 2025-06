'Masterchef 13' fulmina a otro concursante en su noche más tensa

Tamara Villena Valencia Martes, 3 de junio 2025, 00:59 | Actualizado 01:42h. Comenta Compartir

'MasterChef 13' está cada vez más cerca de la final y los aspirantes deben demostrar más que nunca que han avanzado lo suficiente para lograr un puesto en los últimos programas de la edición. Los nervios y la tensión ya empiezan a notarse en el ambiente y los concursantes tratan de destacar con sus creaciones y su actitud en los fogones. Sin embargo, durante la emisión de hoy uno de ellos se despedía para siempre de la experiencia ante los jueces y la audiencia.

A estas alturas de la competición, ya solo quedan la mitad de los aspirantes de 'MasterChef 13', que en el programa de este lunes han comprobado que la gastronomía no tiene límites. Primero, el jurado les ha propuesto un viaje gastronómico con el cantante David Bustamante y la actriz Hiba Abouk. Después, en el Monasterio de Oseira (Ourense), los equipos han elaborado un menú con productos de la zona que han podido degustar 60 peregrinos. Por último, los delantales negros han tenido que cocinar un plato con moho, siguiendo los consejos del chef Andoni Luis Aduriz.

De cocinar para peregrinos a platos con moho

El jurado de 'MasterChef' propondrá a los aspirantes un fascinante viaje gastronómico por varios países. Primero, a medida que han podido destapar unas campanas, han tenido que identificar el origen de cada producto, asignándole la bandera correspondiente. Quien lograba más aciertos, conseguía la responsabilidad de distribuir estos ingredientes y llenar las cestas de sus compañeros, para crear un plato libre. El jurado se sumaba después, con el cantante David Bustamante y la actriz Hiba Abouk, aspirantes de 'MasterChef Celebrity' 6 y 9. El mejor de la prueba ha conseguido publicar su receta en el libro del ganador de esta edición de 'MasterChef', un privilegio que finalmente ha ganado Elena con su receta de langostinos al estilo thai con verduras:

Receta de langostinos estilo thai con verduras de Elena en #MasterChef 13 https://t.co/sMyquxTND0 pic.twitter.com/o1N7LawT7N — MasterChef (@MasterChef_es) June 2, 2025

El siguiente destino ha sido el Monasterio de Oseira (Ourense), un lugar cargado de espiritualidad y leyenda fundado en el siglo X, un lugar lleno de paz que tan solo está habitado por doce monjes de clausura de la Orden de la Estrecha Observancia. Centrados en la vida contemplativa, la oración y la elaboración de licores y dulces artesanales, estos religiosos también ofrecen cobijo a los peregrinos del Camino de Santiago. Los aspirantes han preparado para los caminantes un menú con productos de la zona, para que repongan fuerzas y continúen con energía su trayecto hacia Santiago de Compostela.

El equipo azul, con Ismael al mando, se enfrentaba al equipo rojo, con Elena como capitana. El concursante confesaba durante la prueba sentir que «algunos lo tenían un poquito enfilado» y protagonizaba una tensa discusión con Gabriela, tras la que aseguraba que se iba a centrar en la cocina e iba a tratar de intervenir al mínimo para evitar conflictos con sus compañeros. «Me has criticado por detrás», le reprochaba su compañera. «Me molesta que se me catalogue como la niña pija que no sabe nada de la vida», decía ella entre lágrimas. Tras la discusión, el jurado revelaba que los ganadores de la prueba por equipos eran los miembros del equipo rojo, entre los que destacaban precisamente la labor de Gabriela.

Más tarde, y ya de regreso a las cocinas, el jurado les daba una sorpresa con un aroma especial. Les han mostrado dos tipos de hongos cultivados con mucho mimo hasta lograr unas maravillosas capas de moho: el rhizopus oligosporus, cultivado en alubia roja; y el hongo koji, cuyo nombre científico es aspergillus oryzae cultivado en arroz. Por increíble e incluso repugnante que pueda parecer, hay varios restaurantes de alta cocina que ofrecen propuestas con el moho como protagonista. El chef Andoni Luis Aduriz (dos estrellas Michelin), quien marca tendencia en este tipo de gastronomía, ha acudido al programa para darles un par de lecciones que les ayuden a elaborar un plato libre con uno de estos ingredientes con moho. El de Yago estaba dedicado a Valencia, la ciudad del aspirante, «por sus colores y su luz», que inspiran a los de su propuesta.