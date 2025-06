Contundente comunicado de la familia de Montoya ante las acusaciones de dos compañeros de maltrato a Anita

JZ Lunes, 2 de junio 2025, 19:13 Comenta Compartir

'Supervivientes' explotó durante la gala de este domingo después de que Álvaro Muñoz Escassi y Borja acusasen a Montoya de violencia verbal y física contra Anita Williams. La joven y el programa lo negaron en todo momento y este lunes la familia del exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha emitido un duro comunicado donde señalan que se reservan la posibilidad de emprender acciones legales.

«En relación con las recientes acusaciones falsas que se han vertido sobre nuestro hijo y hermano, José Carlos Montoya, queremos expresar nuestra más firme indignación», comienza el comunicado. «Estas acusaciones carecen de fundamento y son completamente falsas. Montoya ha sido víctima de una campaña de injurias y calumnias que dañan su reputación y provocan un grave prejuicio personal y profesional», añaden.

Piden «a los medios de comunicación, productora, cadena y a las personas que han versado tales acusaciones que publiquen una rectificación que reestablezca la verdad y se tomen medidas disciplinarias y expulsión inmediata del concurso contra quien ha versado tales acusaciones».

Qué ocurrió

«Vi a Montoya hacer aspavientos con los brazos mientras Anita estaba a su lado y le intentaba calmar, y vi cómo le gritaba 'puta, puta, puta'», señaló Escassi, algo que fue refrendado por Borja. No obstante, Anita quiso aclarar que lo que decía era «me cago en la puta», pero Borja y el jinete se mantenían en su versión de los hechos.

Sandra Barneda tuvo que intervenir y Escassi aseguró que el programa no había querido mostrar las imágenes, una acusación muy grave que no gustó a la dirección del reality. «Es algo muy serio», advirtió Barneda. «El momento al que se refiere Escassi es el momento en el que Montoya se va de la playa muy nervioso y haciendo aspavientos. Anita acude. Está muy nervioso, propinando insultos, descalificativos, pero nunca hacia Anita, y en ningún momento la toca», expuso la presentadora.

«Gracias», expresó Anita, a lo que Barneda le respondió cortante: «No, gracias, no. Esto es muy serio y os he dicho que no interrumpáis. No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita, ni ningún tipo de violencia hacia Anita. Anita pide ayuda a la organización porque Montoya está teniendo un ataque de ansiedad. Y Anita pide a la organización que intervenga».

A continuación, lanzó un mensaje contundente: «Estamos tocando esta noche temas que van más allá de un programa de entretenimiento y de un reality. Es muy serio. No me creo que la organización, en un tema tan serio, oculte algo así. Jamás ocultarían algo así, ni lo permitiría. Entiendo que, en una situación así, absolutamente de desborde emocional, entiendo la explicación de Escassi, pero que quede claro que no se ha producido ningún tipo de daño a Anita, ni ningún tipo de violencia hacia Anita».