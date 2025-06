'Supervivientes 2025': nuevo expulsado, un concursante hospitalizado y pruebas canceladas por una fuerte tormenta

A. Pedroche Lunes, 2 de junio 2025, 02:15 Comenta Compartir

Noche de mucha tensión la de este domingo en 'Supervivientes 2025'. Ya son casi tres meses de aventura y la convivencia está siendo muy complicada. En estos momentos hay dos bandos muy claros: Montoya y Anita contra el resto de concursantes. Los compañeros opinan que la pareja son los que menos aportan. Por este motivo recientemente ha tenido lugar la bronca más grande de la edición hasta la fecha. El enfrentamiento fue subiendo de tono e incluso se vivieron momentos peligrosos, sobre todo cuando las caras de Anita y Pelayo casi se rozan, o cuando Escassi se sintió molesto con algunos de sus comentarios. La catalana no pudo más y rompió en llanto, algo que sus compañeros también le achacaron.

«Lleváis 87 días demostrando que sois unos auténticos supervivientes, en una de las ediciones más duras de SV. Habéis aguantado tormentas, hacéis unas pruebas extraordinarias, habéis estado en unas condiciones ínfimas que solo vosotros habéis vivido en carnes», ha comenzado explicándoles Sandra Barneda. Los concursantes han permanecido en La Palapa mientras la audiencia veía las imágenes de la discusión.

«»Hay diferencias, por supuesto, que hay diferencias en la situación límite en la que estáis, a punto de cumplirse 90 días ahí. Pero no podéis empañar esta superedición con faltas de respeto y descalificaciones. No se puede consentir. Que se vean las diferencias, pero desde los argumentos y el entendimiento, y no volver a este tipo de descalificaciones«, ha sentenciado Sandra.

El susto de Álex Adrover

Antes, en las pruebas, Álex Adrover ha recibido atención médica por los servicios sanitarios del programa. El concursante se ha lesionado en la rodilla tras una mala caída por la ha tenido que ser atendido en pleno directo y que ha paralizado tanto el juego como la gala comandada por Sandra Barneda. Momentos después, han conectado con él y lo han mostrado tumbado en una cama de hospital con un gotero en su brazo izquierdo.

«Estoy súper bien atendido por los mejores profesionales y me han dado lo que me tenían que dar, me noto la rodilla dolorida, pero esperanzado porque no quiero que esto acabe aquí. Quiero seguir dando guerra el tiempo que se pueda y ponerme a caminar a ver cómo funciona esta rodilla mía, pero tengo algo de esperanza eh», ha asegurado antes de recibir el diagnóstico definitivo.

Adiós a Damián

Álex ha acudido momentos después a La Palapa para saber si era él quien se iba expulsado. Después de que la audiencia haya decidido salvar a Anita y Montoya, todo ha quedado entre él y Damián Quintero. A diferencia de anteriores ocasiones, el reality ha acortado el tiempo de votación. Todo se debe a que se ha adelantado la expulsión al domingo coincidiendo con la puesta en marcha de la recta final del espacio.

«Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... Álex», han sido las palabras de Sandra. Con esto la experiencia de Damián, múltiple campeón de kárate, ha llegado a su fin.

«Estoy en un concurso fantástico, el mejor programa como han dicho mis compañeros, nunca había pensado estar en este programa», ha comenzado diciendo el expulsado. «Agradecidísimo por confiar en mí. Le iba a decir a los chicos que intentéis ser adultos y civilizados, que gane el mejor aunque no siempre gana el mejor en muchos de los aspectos, pero bueno que seáis vosotros mismos, auténticos y que os espero fuera», ha terminado diciendo.

Pruebas canceladas

Debido a las fuertes tormentas que están teniendo lugar en Honduras, la organización del programa ha decidido no correr riesgos y posponer las pruebas restantes a este martes.