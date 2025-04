'Masterchef 13' despide a un nuevo concursante en una noche de batallas en los fogones

Tamara Villena Valencia Martes, 22 de abril 2025, 01:42 | Actualizado 01:50h. Comenta Compartir

'Masterchef 13' avanza y la competencia en los fogones está cada vez más ajustada. Los aspirantes tratan de hacerse un hueco en la final del talent show de cocina más famoso de la televisión, una de las apuestas infalibles de TVE para su parrilla. Las pruebas ponen cada vez más complicada la experiencia en las cocinas del programa y los nervios y la tensión son ya palpables entre los participantes.

Este lunes, el programa ponía sobre la mesa una gran ventaja para que los aspirantes puedan acercarse a su objetivo de ganar 'MasterChef 13'. Para ello, debían superar uno de los retos más exigentes del talent: las batallas. Solo los dos mejores, que según el jurado han sido Bea e Ismael, han podido competir contra Ángela Gimeno, ganadora de 'MasterChef 12' por hacerse con el pin de la inmunidad.

Además, el programa ha viajado hasta Plasencia (Cáceres) para realizar un cocinado solidario para el Comedor Social de Cáritas. La parte difícil de cada emisión, como siempre, llegaba en la prueba de eliminación, cuando los delantales negros han cocinado un plato libre en el que debía destacar un ajo y un ingrediente especial que ha llegado de la mano de Pocholo Martínez-Bordiú.

Noche de batallas en los fogones

Este lunes el jurado ponía a prueba la destreza de los aspirantes en las batallas de 'MasterChef' con tres desafíos culinarios. En la primera batalla han elaborado una crepe salada y, en la segunda, los elegidos han tenido que hacer una crepe dulce. En el último reto, los aspirantes han elaborado una crepe Suzette, un clásico de la cocina francesa. Los dos mejores han sido Bea e Ismael, quienes han tenido que seguir peleando por el pin de la inmunidad frente a la ganadora de 'MasterChef 12', Ángela Gimeno, en un último reto. Para ser totalmente imparciales, el jurado ha hecho una cata a ciegas. Además, Toñi Moreno y Blanca Romero, de 'MasterChef Celebrity 8', han visitado las cocinas del programa.

Después, 'MasterChef' ha puesto rumbo a Plasencia (Cáceres), en el corazón de la Ruta de la Plata, donde se encuentra la orgullosa capital del Valle del Jerte. Los aspirantes han recorrido sus calles con una de sus vecinas más ilustres, la presentadora Raquel Sánchez Silva. Los equipos han realizado un cocinado solidario, con un menú lleno de esperanza que ha ido al Comedor Social de Cáritas de Plasencia para dar asistencia a personas mayores y dependientes de la localidad.

Más tarde, y bajo una Caja Misteriosa, los delantales negros se han encontrado con una treintena de ajos distintos. El ajo es un ingrediente fundamental, muy sostenible y nutritivo, capaz de realzar el sabor de cualquier plato. Los aspirantes han tenido que tomar buena nota de los consejos del chef Jesús Segura (una estrella Michelin) a la hora de realizar un plato libre cuyo protagonista sea este producto. Pocholo Martínez-Bordiú, semifinalista de 'MasterChef Celebrity 9', ha regresado al talent para ponerse al frente de los fogones. Además, en su mochila ha llevado unos alimentos muy especiales que ha repartido entre los aspirantes, como gusanos de la harina, canguro, cocodrilo o saltamontes.

Elena, Clara y Víctor han sido los tres aspirantes que se enfrentaban a la expulsión, y finalmente era la primera de ellos quien decia adiós definitivamente a las cocinas de 'Masterchef'. «Pensé que lo tenía. Pero no tengo sentido del gusto ni del olfato», algo que sorprendía a los jueces, porque la concursante no lo había comunicado al programa con anterioridad. «Hoy he fallado pero estoy feliz. Me ha encantado conoceros muchísimo», se despedía Elena antes de abandonar el plató.