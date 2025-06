Marta Flich desvela los verdaderos motivos de su salida de Mediaset y la reacción de Risto: «Estaba un poco estancada»

María Gardó Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 10:18 Comenta Compartir

Tras seis años y medio al frente de 'Todo es mentira', Marta Flich se despidió el pasado 13 de junio del programa. Lo hizo rodeada de sus compañeros y de Risto Mejide, con quien ya compartía plano. «No os puedo decir que me voy a tal o a cual sitio. Cuando sepa dónde voy a trabajar, os lo diré. De momento, me voy a mi casa», decía en aquella última emisión.

Ahora, en una entrevista con la revista 'Hola', la presentadora ha aclarado los verdaderos motivos de su marcha de Mediaset. «Me ha dado pena dejar el proyecto porque es muy bonito. Reconozco que tenía dudas, pero sentía que estaba un poco estancada. Siempre he hecho un poco lo que me pide el cuerpo y, esta vez, me pedía salir al mercado para ver qué hay«, comenta. Y es que aunque tenía contrato con Mediaset hasta principios de 2026, deseaba retirarse ya.

Asegura, además, que no se ha ido por ninguna otra oferta laboral: «No es mi caso. De hecho, cuando me despedí en el programa, pedí trabajo. Ahí me llamó mucha gente para preguntarme si era verdad. Y sí, te juro que lo dije tal cual. A partir de ahí, sí me han ofrecido cositas, aunque todavía no me he decidido», añade.

La valenciana también ha contado cómo le comunicó su marcha a Risto Mejide: «Le puse un mensaje: 'A ver si podemos sacar un hueco, que te tengo que contar una cosa'. Entonces, Risto, que no es de esperar, me llamó y se lo conté. Le dije que llevaba tiempo pensando en irme, que había tomado la decisión y había hablado con Mediaset. Le conté que quería dejar el programa en lo alto y que sentía que tenía que ser ahora. Luego, me preguntó si yo tenía otra cosa y le dije que no [ríe]. Es la pregunta que me ha hecho todo el mundo [vuelve a reír]», confiesa.