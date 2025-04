La marcha de Marta Flich de Mediaset deja tocado a Risto Mejide: «Después de tu madre soy la mujer que más te ha aguantado»

Paloma Chen Viernes, 25 de abril 2025, 12:34 Comenta Compartir

Después de seis años, la valenciana de la Vall d'Uixó Marta Flich ha anunciado que se va del equipo del programa de Mediaset 'Todo es mentira'. Lo ha explicado ella misma en directo durante el programa de este jueves 24 de abril. Junto a ella, veíamos a Risto Mejide visiblemente afectado y cabizbajo. Antes de dar el paso a Flich, Mejide ha hecho una emocionante introducción: «Cuando montas un proyecto como es este programa de televisión, a veces tienes que dar malas noticias pero que también son buenas. Lo que vais a conocer a continuación me provoca una gran tristeza, pero también una sincera alegría. Cuando montas un proyecto lo mejor que te puede pasar es que la gente crezca y la gente pueda volar en la dirección que considere».

A continuación, Marta Flich, que estaba en el otro lado del plató, ha cogido su silla y se ha puesto al lado del presentador, para dirigirle unas sentidas palabras de complicidad: «Dejo 'Todo es mentira'. No lo dejo hoy, lo dejo en verano. Te quiero dar las gracias por estos seis años, por cómo hemos crecido, por todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco, porque nos ha pasado, entre otras cosas, después de todo, las pandemias, los volcanes, las cosas militares, todo, aparte, nos ha pasado la vida, nos ha pasado la vida».

Risto Mejide se ha mostrado muy atento a cada una de las palabras lanzadas por su compañera: «Tengo que decir que son seis años aguantándote. Después de tu madre soy la mujer que más te ha aguantado. Soy su relación más larga por lo que ya me tengo que emancipar». Flich y Mejide estaban cogidos de las manos, mostrándose cariño y admiración mutua, sabiendo que habían pasado juntos una etapa de la vida muy intensa. Respecto a 'Todo es mentira', ha continuado diciendo que «las cosas hay que dejarlas en alto siempre» y que «es un programa que funciona como una moto». Admite: «Me bajo de un tren que va a 400 kilómetros por hora. Me encantaría deciros que me voy a tal sitio, pero es que no lo sé». Por tanto, Flich no se va por ninguna oferta laboral concreta, sino por querer cambiar de etapa.

Por último, en tono humorístico, la economista y presentadora valencina ha dado las gracias y ha pedido trabajo, a lo que Risto Mejide ha respondido: «¡Que no te va a faltar curro! Te voy a hacer la carta de recomendación desde aquí. Yo con esta mujer me lo he pasado genial, han sido seis años maravillosos. Es una curranta, yo la llamo jabata, pero sobre todo ha sido como una hermana para mí». Con su marcha, Mediaset pierde uno de sus rostros más todoterreno (presente en 'Todo es verdad', 'GH Vip', o las Campanadas de 2023). ¿Quién ocupará su silla? Risto Mejide lo tiene claro: «Ya haremos el cónclave de las Martas», haciendo un paralelismo con la elección papal.