Candela Peña, sobre las últimas condiciones laborales que le han ofrecido: «Ofensivo e hiriente»

Candela Peña es una de las actrices más populares del cine español de las últimas treinta décadas. La hemos visto en películas como 'Días contados', 'Todo sobre mi madre' o 'Princesas', y en series como 'Hierro', 'Maricón perdido' y 'El caso asunta'. No obstante, en los últimos años también ha sido muy abierta respecto a su situación laboral: tiene menos trabajo del que le gustaría.

En esta ocasión, la actriz ha denunciado de manera pública una situación muy desagradable que ha tenido que vivir a la hora de negociar, precisamente, una oferta laboral. Aunque no ha dado detalles concretos (no revela ningún nombre propio), sí que ha volcado su indignación en las redes sociales: sus interlocutores han ofrecido unas condiciones muy por debajo de las esperadas por la actriz. «¿Tú entrarías en Louis Vuitton, en Hermes o en Fendi con la intención de comprarte un bolsazo por 20 euros?», pregunta la actriz en su post de Instagram. «Obviamente ni tú, ni nadie en su sano juicio», se responde a sí misma. Esta analogía le sirve para decir lo que piensa del contrato laboral que ha recibido: «Querían contratar lujo a precio de bolsa de tela».

«Esta semana asistí a una reunión importante para mí, en la que me hicieron sentir que yo era una marca de lujo y que no merecía estar en algunas tiendas donde no se me valoraba, así que esperé la oferta con la ilusión del interés demostrado en dos horas y media», narra la intérprete en el texto que ha compartido a sus fans en Instagram. Siguiendo la analogía de los productos de calidad y con prestigio, afirma su sorpresa ante un contrato que parecía que se le forecía rápidamente pero sin posibilidad de réplica, sin posibilidad de «explicar lo que vale el cuero de alta gama y cosido a mano».

Para ella, esta situación incómoda e injusta no se merece menos que describirla como «una absoluta falta de respeto, algo verdaderamente ofensivo e hiriente». Peña lo atribuye a «la osadía que da la soberbia del poder». En esta «reflexión y aprendizaje semanal» que ha compartido, aconseja a quienes la siguen: «Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales. Que no te coloquen por debajo de tu valor. Sigo perpleja con lo oído y lo ofrecido. No es ego, no es vanidad, no es nada de todo eso, es respeto, sobre todo a ti mismo si los demás no te lo tienen o te lo faltan».

Falta de ofertas laborales dignas

A pesar de su fama, Candela Peña lleva años sin grabar una película. Ahora mismo, para el público español sigue siendo una cara frecuente gracias a su sección de humor en el 'Late Xou', el programa de Marc Giró. Respecto a su participación, la semana pasada Peña escribió abiertamente en sus redes sociales que «en casa se come gracias a ocho minutos en el Late Xou cada dos o tres semanas. Y esto en absoluto es queja. Es la realidad», para no esconder que se puede ser influyente (tal y como revistas y medios de comunicación así la consideran) y, aún así, no estar en una situación muy boyante.

