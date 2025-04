Leiva: el trágico accidente por el que perdió un ojo y el «ángel de la guarda» que le salvó de sus ataques de pánico

J.Zarco Valencia Jueves, 3 de abril 2025, 21:34 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, es una de las mayores estrellas de la música en España y el invitado con el que 'El Hormiguero' cierra la semana. Son buenos momentos para el artista, que estrena este viernes 4 de abril su nuevo disco 'Gigantes', que está compuesto por 14 canciones.

No ha sido fácil para Leiva llegar hasta el incontestable éxito que ha tenido. Con tan solo 12 años tuvo un accidente que le ha marcado para el resto de su vida: «Perdí un ojo con una escopeta de perdigones y automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre. Pasé por un proceso en el que no podía hacer cosas y tuve que ir tranquilizando mi quietud de todo y empecé a conectar con la música», desveló en el pódcast Farid y Diego.

Leiva dio sus primeros pasos en la música cuando pasó a formar parte de la banda 'Malahierba', pero cuando realmente alcanzó la popularidad fue al juntarse con sus vecinos Rubén Pozo y Tuli y formar la banda 'Pereza'. Tras la gira de 'Aviones' en 2011, Rubén y él decidieron comenzar su carrera en solitario.

En el plano más personal, el artista ha mantenido una gran historia de amor con Macarena García que arrancó en 2014 y finalizó en 2022. La actriz fue clave para superar uno de los momentos más complicados que tuvo, tal y como confesó en una entrevista en 'El País': «Apareció Maca en mi vida y fue como un ángel de la guarda. Me curó, me sacó de ahí. Me ayudó y se me pasó y fue como una supermedicina».

Porque en 2013 el músico tuvo varios varapalos que provocaron que fuera el peor año de su vida y le llevaron a sufrir su primer ataque de pánico: «Los médicos lo llaman despersonalización o desrealización. Es como si saliera de mí mismo y tuviera la sensación constante de que voy a desmayarme. Estuve en terapia y tomando medicación porque se me fue mucho de madre. Fue muy duro. No conseguía dormir ni dos horas al día y necesitaba ese tranquilizante (orfidal) demasiado».

Un tiempo antes, de 2009 a 2012 Leiva había sido pareja de la también actriz Michelle Jenner. De hecho, su ruptura inspiró la canción 'Eme', donde habló del vacío que sintió tras separarse de ella.