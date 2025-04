Ramón Espinar y Macarena Olona protagonizan una brutal discusión con insultos y se enzarzan con Nacho Abad: «Anormal»

J.Zarco Jueves, 3 de abril 2025, 17:32 Comenta Compartir

Macarena Olona y Ramón Espinar han protagonizado una desagradable bronca en el plató de 'En boca de todos'. Los dos tertulianos del espacio que presenta Nacho Abad en Cuatro han discutido después de que el programa abordara el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra la líder neonazi Isabel Peralta.

«Esta señora es nazi y yo he tenido muchos enfrentamientos con ella, escucha Ramón y aprende», ha comenzado echándole en cara Olona a Espinar. El exmiembro de Podemos le contestaba con dureza: «Te escucharé si me apetece, no seas flipada ni vengas aquí con ninguna superioridad, que bastante que nos sentamos a hablar aquí contigo y hacemos como si fuera normal».

El presentador ha intentado mediar pero la tensión se ha elevado: «Eres un ignorante. Si hace tres días estabas aplaudiendo como una foca a Yolanda Díaz, este es tu nivel». Espinar no ha dudado en compararla con Isabel Peralta: «Tú eres franquista pero te da vergüenza reconocerlo».

Acto seguido, dos preguntas de Espinar han encendido aún más a Macarena Olona: «¿Cuál es la diferencia entre lo que ella (Isabel Peralta) quiere hacer con los inmigrantes y lo que quieres hacer tú? ¿Cuál es la diferencia entre cómo deportarían los nazi y cómo deportarías tú?». La colaboradora ha respondido con un insulto: «El cumplimiento de la ley, porque yo no gasearía a seres humanos, anormal».

Saltan las chispas entre Ramón Espinar y Macarena Olona: "¿Qué diferencias hay entre un neonazi y tú?".



🔴 #EnBocaDeTodos3A en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/9udxmSg907 — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) April 3, 2025

En ese momento, Nacho Abad ha asegurado que no podía permitir que se hablaran en esos términos pero lejos de callarse Olona le ha echado en cara que no la defendiera: «Disculpa, a mí no me pueden llamar nazi, que tú te calles y yo le conteste y me intentes callar a mí porque no te lo permito. A mí no me llama nazi a la cara».

Abad ha preguntado al tertuliano si le había llamado nazi y él ha asegurado que «simplemente he preguntado que me diga diferencias entre los neonazis y ella y no las hay». Además, ha recriminado al presentador que no le haya defendido: «Hombre, me ha llamado anormal en la mesa y no se te ha movido ninguna pestaña querido. A mí que una fascista me insulte me enorgullece, pero que me han insultado y no has hecho nada».