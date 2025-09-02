Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc
Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Quiénes son los invitados de hoy en 'Pasapalabra'?

Cuatro nuevos famosos se incorporan al programa de Antena 3

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:36

'Pasapalabra' introduce este martes 2 de septiembre a cuatro celebridades que acuden al programa a disfrutar de la experiencia y ayudarán en todo lo posible a Manu y Rosa en su lucha por conseguir el bote millonario que entrega el concurso. La cifra está situada por encima de los dos millones de euros. Los invitados confirmados son Jorge Roelas, Carmen Morales y Shaila Durcal.

Jorge Roelas

Jorge Roelas (65 años) es un actor, dramaturgo, director y guionista español nacido en Madrid. Sin embargo,m la popularidad se la debe a la televisión, medio en el que se prodigó especialmente en los años noventa tras aparecer en series como 'Goya', '¡Ay Señor, Señor!' o 'Médico de Familia'.

Carmen Morales

Carmen Morales de las Heras (54 años) es una actriz y empresaria nacida en Madrid. Es la mayor de los tres hijos de Antonio Morales y Rocío Durcal. Entre 1998 y el 2000 realizó su primera serie televisiva, 'Al salir de clase', que le dió un gran impulso profesional. Ha trabajado con actores como Lina Morgan, Hugo Silva, Elsa Pataky o Rodolfo Sancho.

Shaila Durcal

Natural de Madrid, Shaila de los Ángeles Morales de las Heras (46 años), conocida artísticamente como Shaila Durcal, es una cantante y actriz hispano-filipina. Ha vendido más de 200.000 álbumes en España y 30.000 en México. Hermana de Carmen Morales, es hija de los cantantes Rocío Durcal y Antonio Morales.

