¿Quién es el invitado de hoy en 'El Hormiguero'?

Andoni Torres Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 18:23 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' (Antena 3, 21.45 horas) cierra este jueves la semana tras recibir la visita de Duki, Jeremy Allen White y Ana Mena. En esta ocasión será un veterano actor español quien se siente en la mesa de Pablo Motos.

José Sacristán presentará en 'El Hormiguero' su nueva obra teatral «El hijo de la cómica', basada en la primera parte de 'El tiempo amarillo' de Fernando Fernán-Gómez.

🔝 El gran José Sacristán nos visita para presentarnos ‘El hijo de la cómica’, su nueva obra que se estrena el 24 de octubre #SacristánEH pic.twitter.com/ATbry8vdts — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 9, 2025

Sacristán (Chinchón, 88 años) tiene a sus espaldas una larguísima carrera en cine, teatro y televisión. Desde 'La familia y algo más' (1965) hasta 'Escape (2024), el actor madrileño ha trabajado en más de un centenar de películas, que le han valido dos premios Goya (mejor actor protagonista y Goya de honor).

El teatro (con más de 25 obras representadas) y la televisión también han sido su casa. En la pequeña pantalla ha trabajado en éxitos clásicos como 'Farmacia de guardia', 'Tiempos de guerra' o 'Velvet.

En cuanto a su vida personal, José Sacristán se ha casado en tres ocasiones. lo hizo por primera vez con Isana Medel, con quien tuvo dos hijos (José Antonio e Isabel). Tras el divorcio de la pareja, el actor se casó con la actriz francesa Liliane Meric, con la que tuvo una una hija (Arnelle). Posteriormente se casó en terceras nupcias con Amparo Pascual.