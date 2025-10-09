Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Motos. Antena 3

¿Quién es el invitado de hoy en 'El Hormiguero'?

Un veterano actor español se sienta en la mesa de Pablo Motos.

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:23

'El Hormiguero' (Antena 3, 21.45 horas) cierra este jueves la semana tras recibir la visita de Duki, Jeremy Allen White y Ana Mena. En esta ocasión será un veterano actor español quien se siente en la mesa de Pablo Motos.

José Sacristán presentará en 'El Hormiguero' su nueva obra teatral «El hijo de la cómica', basada en la primera parte de 'El tiempo amarillo' de Fernando Fernán-Gómez.

Sacristán (Chinchón, 88 años) tiene a sus espaldas una larguísima carrera en cine, teatro y televisión. Desde 'La familia y algo más' (1965) hasta 'Escape (2024), el actor madrileño ha trabajado en más de un centenar de películas, que le han valido dos premios Goya (mejor actor protagonista y Goya de honor).

El teatro (con más de 25 obras representadas) y la televisión también han sido su casa. En la pequeña pantalla ha trabajado en éxitos clásicos como 'Farmacia de guardia', 'Tiempos de guerra' o 'Velvet.

En cuanto a su vida personal, José Sacristán se ha casado en tres ocasiones. lo hizo por primera vez con Isana Medel, con quien tuvo dos hijos (José Antonio e Isabel). Tras el divorcio de la pareja, el actor se casó con la actriz francesa Liliane Meric, con la que tuvo una una hija (Arnelle). Posteriormente se casó en terceras nupcias con Amparo Pascual.

