La impactante historia de Elena, aspirante de 'Masterchef 13': «Estuve 7 minutos con el corazón parado»

Los aspirantes de 'Masterchef 13' están dispuestos a darlo todo para conseguir alzar el ansiado trofeo. El talent culinario que emite La 1 de TVE, todos los lunes a las 22:50 horas, presenta una lista de concursantes muy diferente a las anteriores. Por primera vez, habrá hasta cuatro generaciones representadas dentro de sus cocinas.

Entre las caras que se disputan el reconocimiento de mejor cocinero o cocinero, destaca la de Elena, una aspirante experimentada. Su relación con Masterchef se puede definir como 'una obsesión' tras presentarse al casting en seis ocasiones y atesorar cuatro cucharas de madera. Su tesón y perseverancia le han llevado a cumplir su sueño de entrar a las cocinas del programa para esta nueva edición.

Era su sueño y se ha hecho realidad.



Durante la última fase del proceso de casting confesó que la muerte de su hermana la marcó mucho y que todo lo hace por ella. Además reveló una historia impactante que heló el ambiente de las cocinas: «Con 24 años me voy de mi casa y me pongo a volar en una compañía aérea. Estuve 15 años volando y en el 2012, bajando de un avión, se me para el corazón y tengo una muerte súbita. Siete minutos con el corazón parado». Tras un mes en el hospital pudo recuperarse y reinventarse.

La aspirante de 53 años, nacida en Guipuzcoa, estudió Bellas Artes y terminó siendo azafata de vuelo durante 15 años. Actualmente, trabaja como relaciones públicas de un hotel de cinco estrellas en Andorra y, aunque está feliz allí, asegura que le sabe a poco y ve su futuro dentro de la gastronomía.

El ganador de Masterchef recibe un premio en metálico de 100.000 euros junto al trofeo del programa, la posibilidad de publicar su propio libro de recetas y grabar su nombre en la ensaladera de plata del programa. Además, la Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center de San Sebastián otorga tres premios para el campeón, subcampeón y el aspirante que complete el podio. El ganador obtendrá un Máster en Cocina, Técnica y Producto; el subcampeón recibirá un Máster en Cocina Dulce y Pastelería de Restaurante; y, el tercero, un Curso de Esepcialización de cinco semanas.