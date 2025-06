Iker Jiménez se rompe al recibir una mala noticia en 'Cuarto Milenio': «Hacer el programa hoy ha sido bastante duro»

Marta Palacios Valencia Martes, 17 de junio 2025, 01:52 Comenta Compartir

Iker Jiménez ha vivido este domingo, en su programa 'Cuarto Milenio', uno de los momentos más duros de las últimas semanas. Así se lo hacía saber a los espectadores del programa semanal de Cuatro en la sección 'El cierre', donde el presentador aborda varios temas de la actualidad, ocurridos durante la semana.

Hablo de Donald Trump y Elon Musk, pero también hizo confesión profundamente humana que dejó sin palabras a los espectadores. El presentador habló sobre el triste fallecimiento del hijo de dos compañeros de producción del programa, Marcos y Patri.

«Les iba a hablar de varias cosas que están pasando en el mundo», ha comenzado a decir mirando a cámara el presentado para hablar de «la movida entre Elon Musk y Donald Trump», algo que ha calificado de «bizarro, absurdo y estrambótico, algo digno de análisis». «Yo ya he dicho que no son tontos como ustedes creen, pero, desde luego, como tontos se están comportando. Es una pelea de niños aireada en todas partes», ha reflexionado.

También se ha querido pronunciar sobre una crónica que ha leído tras su paso por el programa 'Viajando con Chester', presentado por Risto Mejide y en la que se decía algo así como que Iker estaba a favor del parasitismo social cuando, según el presentador, no era así. «Hemos llegado a un nivel donde nos deben dar clase. Deberían currárselo más, y es ridículo ya, no debería decirlo. Puede ser que el cronista no entendiera nada«, ha sentenciado.

Pero, sin duda, uno de los momentos más duros para Iker Jiménez ha llegado cuando ha tenido que hablar de la muerte del hijo de unos compañeros del programa. «Hacer el programa hoy ha sido bastante duro porque, cuando llegábamos, nuestra compañera Maica nos recibe como siempre y nos dice a Carmen y a mí que unos compañeros, Patri y Marcos, tenían un niño muy enfermito que, a los tres años, esas cosas que a veces no se pueden imaginar ni decir, tras una larga enfermedad», ha dicho.

💥Iker Jiménez dedica parte de su reflexión al apoyo de dos compañeros que han perdido a su niño, y nos envía un mensaje "No pierda el tiempo en excesivas gilipolleces, no pierda el tiempo en amargarse la sangre excesivamente, porque la vida es bastante importante" #CuartoMilenio pic.twitter.com/lwlX0QWfb5 — Jali #STOPokupas (@jaliroller) June 16, 2025

«La verdad es que me cuesta decir… qué cosas ocurren, qué cosas pasan. En mitad de la vorágine de todo el mundo, qué importancia le damos a que Donal Trump se pelee con Elon Musk, qué importancia le damos a que digan de mí no sé qué… Y pasan cosas en la vida realmente irreproducibles. Por eso hemos hecho de tripas corazón todos aquí hoy y le mandamos un abrazo muy grande», ha continuado diciendo Iker.

«Es hasta angustioso, créanme que hay noticias que a uno no le gustaría dar. Se me hace muy duro contarles todo esto, pero así es la vida. Cuando son niños muy pequeños uno piensa en el universo, el cosmos, si habrá alguna deidad que programa todo esto porque… no lo entiendo. Me gustaría dar un mensaje de mayor ánimo a esos padres. Era un calvario muy grande y todo este equipo era consciente, solo quería ayudar en lo posible», ha lamentado Iker.