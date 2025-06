Víctor Elías se abre en canal: su ruptura con Natalia Sánchez, su adicción y los motivos de la denuncia a su madre

María Gardó Valencia Martes, 10 de junio 2025, 12:48 Comenta Compartir

Por el sofá de Risto Mejide han pasado muchas caras conocidas e historias duras, pero este lunes el programa vivió una de las entrevistas más intensas hasta el momento. Víctor Elías visitó 'Viajando con Chester' para abrirse en canal y responder a todas las preguntas que le hizo el presentador, sin dejar ninguna sin contestar.

El músico y actor comenzó hablando de su dura infancia, marcada por las adicciones y el divorcio de sus padres. «Mi madre era una buena persona, pero tenía un problema con la adicción al alcohol que le hacía transformarse. Era muy agresiva verbalmente, contra mí cuando fui creciendo y ya la denuncié», se confesaba Elías y añadía: «En mi cabeza adolescente, de 13 años, pensaba que si la denunciaba se asustaría, mejoraría y todo iría bien. No sabía de la magnitud de la situación. No reaccionó. Con los años no la culpo. Nunca me pude sentar a hablar, porque siguió enferma».

También recuerda esas últimas conversaciones con su madre: «En las últimas semanas de su vida yo estaba harto y cansado. Ninguna de las últimas conversaciones la recuerdo bonita. Recuerdo que le mandé un whatsapp donde le decía que estaba cansado, que entendía que hiciera su vida y que la quería muchísimo. Creo que esto le dio paz, de hecho, al día siguiente se fue».

El plató de 'Los Serrano' se convirtió en su bálsamo, allí daba vida a Guille y se olvidaba del mundo exterior. Con los días se acabó enamorando de su compañera de rodaje, Natalia Sánchez, con la que mantuvo una relación durante unos años: «Ella fue mi primer todo, mi primera novia». Risto quiso saber los motivos de su ruptura: «Cuando empiezas con 14 años es muy complicado que lo que era amor pasional se mantenga igual toda la vida. Con 20 años buscas otras cosas. Para mí fue mi primer todo, pero siempre nuestra relación sana estuvo ahí. Es mi familia elegida, la que te llevas para toda la vida», contestó sin tapujos.

Además, también habló de sus propias adicciones. El actor reveló que probó la cocaína con 20 años: «Fue en una fiesta de fin de rodaje de la serie 'Isabel'. Me lo habían ofrecido mil veces, hasta ese momento yo tampoco bebía alcohol. Pensé que por una vez no pasaba nada, Y sí pasa», comentó. Elías piensa que es propenso a la adicción: «Soy adicto en todo: galletas, trabajo, emociones, si no me hubieran dado a probar esa sustancia lo hubiera sido a otra cosa». Y preguntado por su rehabilitación: «Llevo limpio muchos cientos de días», aseguró.

También recordó su reciente boda con Ana Guerra, la mujer que es su gran apoyo.