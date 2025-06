La acalorada discusión entre Estrella Morente y Risto: «La ignorante eres tú»

María Gardó Valencia Martes, 3 de junio 2025, 11:11 | Actualizado 11:31h. Comenta Compartir

'Viajando con Chester' emitió este lunes su programa más polémico desde que comenzó la temporada. Risto Mejide sentaba en el sillón a Estrella Morente, con la que se fue viendo que comparte poca ideología. Ambos mantuvieron una larga charla en la que tuvieron varios encontronazos destacables.

La artista se posicionó públicamente a favor de la tauromaquia en 2020, cuando antes de una actuación en 'Operación Triunfo' hizo un alegato en favor de esta tradición. Así que Risto no dejó escapar la oportunidad de hablar sobre el tema. El publicista le preguntó si votaría a un partido en función de si apoyara o no los toros: «No apoyo a un político por eso, la tauromaquia va conmigo. Soy una enamorada del animal en el campo. He vivido cosas muy especiales, pero también vivo en una sociedad con mucha desinformación y no voy a intentar convencer a nadie. Cada uno tiene que actuar según su conciencia. A mí me emociona una maravilla, me gusta el toro, el toreo», respondía con orgullo. Risto no se quedó callado y contestó: «Con todo el respeto, no entiendo a los taurinos, no entiendo qué parte de torturar a un animal os emociona». Ella se defendía: «Yo te lo respeto, tampoco entiendo por qué hay gente que pasa hambre en este país».

«Mientras sea legal me lo comeré, pero ¿debería ser delito? Sí, es mi opinión», espetaba Risto ante una Morente que empezaba a ofenderse por los comentarios del presentador. La artista no se quedaba callada: «Esa es tu opinión, pero discúlpame, eso se llama ignorancia, es falta de información. La ignorancia muchas veces nos atrofia, nos limita». A Mejide no le hacía ninguna gracia que Morente lo descalificara: «Me estás faltando al respeto tú a mí».

Aunque se mantenía aferrada a su idea inicial, la invitada trataba de rebajar la tensión con un perdón: «Te pido disculpas. Tú, como publicista, tienes un conocimiento que yo desconozco y soy ignorante. Por como me estás hablando, desconoces la tauromaquia. No tengo tiempo aquí, si quieres me traes otro día». Además, trataba de justificarse con un «ser ignorante no es ser un insulto».

Pero el polémico presentador no iba a zanjar el asunto y continuó: «Todos los taurinos con los que he hablado se defienden con los mismos argumentos, que son falacias, mentiras. Mentir es peor que ignorar, mentir es decir que si no existiera la tauromaquia, no existiría el toro. (...) ¿Sabes cuántas cabezas de bovino hay en el mundo? No me puedes contestar, entonces la ignorante eres tú. ¿Sabes qué porcentaje es de toros? Igual no soy tan ignorante, primer argumento desmontado».

«Yo no quiero desmontarte, he empezado con respeto y te ha molestado que te llame ignorante. Conozco otros que podría rebatir, pero no tengo la misma necesidad de que sigan de la que tienes tú de que desaparezcan los toros. No me gustaría que tú me hubieras puesto en esta tesitura, creo por encima de todo en la libertad de expresión», expresaba la cantante.