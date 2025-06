La influencer RoRo se adelanta a las críticas por la portada de su nuevo libro de recetas

P. Chen Martes, 3 de junio 2025, 01:11 Comenta Compartir

Hace casi un año que Rocío Bueno, más conocida como RoRo, se convirtió en una de las tiktokers más populares en España. La joven se hizo viral por sus vídeos en redes sociales cocinando para su novio Pablo, y aunque se encontró con mucho éxito, el meme de RoRo cocinando recetas muy elaboradas para su pareja también derivó en críticas por encarnar la imagen de «mujer sumisa» dedicada exclusivamente a las tareas del hogar.

Varias voces, entre ellas la de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, apuntaron a que tiktokers como RoRo traían a España el movimiento 'tradwife' (mujeres conservadoras que, durante la era Trump, reivindicaban el papel de las amas de casa clásicas de los 50 y 60 del siglo pasado) y la 'fundy baby voice' (una voz aguda e infantil que se relaciona con cómo hablan ciertas mujeres en comunidades ultra religiosas norteamericanas). A pesar del rechazo de RoRo a la etiqueta («La gente odia sin saber, sin conocerme de nada […] No soy una mujer sumisa», explicó en 'Espejo Público), el nuevo libro de recetas que lanza este 5 de junio con Roca Editorial plantea determinadas dudas por una portada con una estética cercana a la 'tradwife'.

Ampliar RoRo en la portada de su libro 'Hoy a RoRo le apetecía' Roca Editorial

Aunque el título ('Hoy a RoRo le apetecía') la pone a ella misma en el centro, el diseño llama la atención porque en ella aparece vestida, peinada y maquillada con una estética muy sesentera, frente a una mesa con frutas y verduras. Esta estética, nada habitual en los vídeos de sus redes sociales (en TikTok acumula más de 8 millones de seguidores), aparece aquí de manera orgullosa, quizá como declaración de intenciones pero, más posiblemente, como provocación para los y las 'haters' de RoRo, en un contexto mediático en que la discusión sobre los roles de género está altamente polarizada.

Adelantándose a las críticas que le pueden llover, RoRo ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde muestra sus referencias estilísticas y, de esa manera, defiende que no está emulando las fotos de las amas de casa retro. No obstante, sin este contexto, es muy posible que quienes cotilleen las estanterías de las librerías mainstream no puedan evitar relacionar la portada con estas fotografías, y que el libro consiga buenas ventas también gracias a la polémica.

Eso sí, el contenido del libro no tira por ahí, sino que se ciñe al paso a paso de las recetas, a cada cual más elaborada y sofisticada: desde «tiradito de lubina con leche de ají, alioli de lima y boniato en texturas» hasta «canelones de soja rellenos de pollo y gamba con salsa yakiniku». El subtítulo del libro indica que son «recetas que transforman cada plato en un auténtico acto de amor», y se exponen como viaje emocional a lo largo del título: recetas para su madre, para su abuela, para sus amigos, para Pablo, pero también para ella misma. Aunque la creadora de contenido ha sido premiada como referente gastronómica, esta es la primera vez que se conocerán las cantidades exactas, ingredientes, utensilios y tiempos detallados de las recetas con las que se ha vuelto tan popular.