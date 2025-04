Iker Jiménez estalla tras el apagón y pide responsabilidades: «Aquí no dimite nadie» El presentador se muestra indignado por lo acontecido el lunes y habla de «tragedia económica»

A. Pedroche Jueves, 1 de mayo 2025, 00:29

El lunes España vivió una situación propia de una serie apocalíptica que pilló a todo el mundo desprevenido. Un apagón congeló a todo el país durante horas. Ya han pasado días de aquellos y hay quien no confía en las explicaciones del Gobierno y señala directamente a su gestión. Uno de ellos es Iker Jiménez, el presentador de 'Horizonte'. Ha querido dejar patente su indignación mediante un vídeo en redes sociales.

«Iba a decir que estoy asombrado, pero no es verdad, porque en este país nos hemos acostumbrado un poco a todo, ya han pasado unas cuantas horitas, ya después del mega apagón, del black out total en España, no sabemos nada, muchas teorías, muchas cuestiones, muchas palabras, muchos conceptos, muchos términos, muchas cantidades, muchos dígitos pero, ¿alguien me puede decir qué ha pasado?», ha comenzado diciendo Jiménez.

«No es que una región de España durante unos minutos, no es que un área concreta junto a la costa o en la montaña, o alguna ciudad, no, es España entera a oscuras, y menos mal que esto fue por la mañana, menos mal que de alguna manera no se extendió durante toda la noche», ha seguido añadiendo.

«Aquí no dimite nadie, ni uno, ni el otro, ni el de la moto, en general, y da igual lo que haya pasado, y da igual la tragedia que haya ocurrido o da igual la tragedia que pudo ser, o la tragedia económica que ya es», ha seguido exponiendo. «El pueblo se ha comportado de una manera ejemplar. No somos el Nueva York de finales de los 70 con el black out, hemos demostrado que los españoles sabemos coordinarnos. Ahora, la gente se pone nerviosa. Nadie nos dice lo que ha pasado, el batiburrillo en el que nos han metido», continua.

«Nos deja a las personas normales y corrientes alejadas de una explicación. Tampoco veo yo en muchos periodistas una tensión, una pasión porque se diga qué pasa o quién debe tomar responsabilidades. Siempre es el que, nunca el quien, no vayamos a molestar, no hagamos las preguntas pertinentes. Vivimos en esa especie de confort. Han pasado más de dos días, no sabemos nada. Te quedas diciendo 'vaya absoluta vulnerabilidad«, ha sentenciado.