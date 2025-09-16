Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los presentadores de 'Directo al grano', Gonzalo Miró y Marta Flich. RTVE

Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró

El nuevo programa de La 1 se impone el primer día de estreno a 'El tiempo justo' de Joaquín Prat

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:48

Marta Flich y Gonzalo Miró debutaron este lunes en La 1 con 'Directo al grano' y lo hicieron con muy buenos datos de audiencia. El programa de actualidad aterrizó en la sobremesa de la pública con un gran 11,1% y 956.000 espectadores, según el informe diario de Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media.

Por el contrario, el programa de Joaquín Prat, 'El Tiempo Justo', uno de sus principales competidores, quedó 2,5 puntos por detrás anotando un 8,6% de cuota de pantalla y una media de 705.000 espectadores.

En la misma tarde, aunque en una franja parcialmente coincidente, 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3, mantuvo su fortaleza: el programa conducido por Sonsoles Ónega en Antena 3, emitido de 17 a 20h, firmó 859.000 espectadores y un 11,7% de cuota, consolidando su liderazgo.

Respecto al otro gran duelo televisivo del acces prime time, entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', este lunes fue el programa de Antena 3 el que marcó un resultado más alto en datos globales. El espacio de Pablo Motos cosechó un 14% de cuota de pantalla y una media de 1.555.000 espectadores gracias a la visita de Arón Piper, que acudió al programa para dar todos los detalles de su primer álbum.

n La 1, el programa de David Broncano se quedó 1,4 puntos más atras anotando un 12.6% de share y una media de 1.430.000 espectadores con su entrevista a Ricardo Darín y Andrea Pietra, quienes acudieron al espacio para presentar la obra Escenas de la vida conyugal, que representan en varias ciudades españolas a lo largo de este otoño.

