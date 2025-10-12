¿A qué hora es hoy el desfile militar del 12 de octubre en Madrid?: Horario y cómo verlo en televisión Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presiden este domingo el tradicional desfile militar que acoge Madrid para celebrar el Diá de la Fiesta Nacional

Andoni Torres y EP Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 01:01

Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presiden este domingo 12 de octubre el tradicional desfile militar que acoge Madrid para celebrar el Día de la Fiesta Nacional.

La parada militar se realizará a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participarán con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres.

En el desfile aéreo participarán 45 aviones, entre los que destacan cazas, aviones de transporte, de aeroevacuación o de lucha contra incendios, y 29 helicópteros, repartidos en 18 formaciones.

En el desfile terrestre participarán 123 vehículos, como acorazados o vehículos pesados de intervención y 39 motos, 229 caballos y seis perros. Y este año el Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión acude con 'Baraka', que en árabe significa buena suerte, un borrego macho de tres años.

Horario y televisión

La 1 de TVE y el Canal 24 horas comenzarán a informar sobre esta jornada a las 08:00 horas, y a las 09:00 arrancará el programa especial del 12 de octubre, con múltiples puntos de directo tanto en Madrid como en Zaragoza. El desfile podrá seguirse de forma íntegra a partir de las 10:45 horas.

En la plaza de Neptuno de Madrid estarán los periodistas de Xabier Fortes, Yolanda Ferrer y Alejandro Riego junto al capitán Manuel Cuenca. Y en Torrespaña estarán Marc Sala y Lourdes Maldonado junto al coronel Miguel Alejandre, de la organización del desfile, y el divulgador Sergio Hidalgo.

Y nada más terminar, edición especial del programa 'Audiencia abierta', en directo en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario 1 del domingo será una edición especial emitida desde los alrededores del Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán su tradicional recepción del 12 de octubre.

LAS PROVINCIAS le ofrecerá igualmente en directo, a traves de su página web, la señal de televisión de todo cuanto acontezca alrededor del desfile militar aéreo y terrestre de Madrid.