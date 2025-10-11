Los habitantes de 23 provincias tendrán fiesta el lunes 13 de octubre

Andoni Torres Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 16:33 Comenta Compartir

Domingo 12 de octubre. Día de la Fiesta Nacional de España. Este año hay cinco autonomías que han optado por trasladar el festivo del domingo al lunes, y eso permitirá que millones de vecinos de estas comunidades tengan fiesta el 13 de octubre. Se trata de Andalucía (8.696.038 habitantes), Aragón (1.368.954), Asturias (1.016.995), Castilla y León (2.406.016) y Extremadura (1.053.410), que en total suman 14'5 millones de ciudadanos que gozarán de un puente a mediados de octubre.

De esta forma, los habitantes de las provincias de Caceres, Badajoz, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Huesca, Teruel y Zaragoza, disfrutarán de día de fiesta este 13 de octubre.

Hasta fin de año, aún restarán cuatro festivos comunes a toda España. Los que se celebrarán de manera conjunta y son fiesta nacional son el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado), el 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado), el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes) y el 25 de diciembre, Navidad (jueves).

Festivos nacionales de 2025

- 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

- 6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes) (lunes).

- 18 de abril, Viernes Santo (viernes).

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (jueves).

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (viernes).

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado).

- 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado).

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes).

- 25 de diciembre, Navidad (jueves).

¿Qué se celebra el 12 de octubre?

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón desembarcó junto con sus hombres en la isla Guananí, en el archipiélago de las Bahamas, dando comienzo a un puente cultural entre los pueblos de América y España que se mantiene hasta hoy.

Fue en 1892, al celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento, bajo la regencia de María Cristina, cuando en un real decreto se propuso hacer coincidir esa efeméride con la celebración de la Fiesta Nacional. La ley de 1987, que estableció por ley la fecha como Fiesta Nacional de España, explicó así los motivos para hacer coincidir ambas fechas:

«La fecha elegida, el 12 de Octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos».

Aunque popularmente se conoce como Día de la Hispanidad, y así se denomina en algunos otros países hispanoamericanos, la ley de 1987 establece que lo que se celebra el 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España, sin mencionar la hispanidad.

