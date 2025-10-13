A qué hora empieza y dónde ver por televisión la llamada a las falleras mayores de Valencia 2026 Hoy se conocerá el nombre de las dos elegidas para ser las próximas representantes de las fiestas

S. Bonillo Lunes, 13 de octubre 2025, 13:16 Comenta Compartir

À Punt retransmitirá este lunes en directo la llamada de la alcaldesa de València, María José Catalá, desde el hemiciclo del consistorio para conocer el nombre de las dos elegidas para ser las próximas Falleras Mayores y máximas representantes de las Fallas 2026.

A partir de las 17:45 horas, el magazín 'Va de Bo' conectará con el hemiciclo del Ayuntamiento de València para trasladar todo el ambiente previo de uno de los actos que «más expectación despierta en el mundo fallero», según ha informado la cadena en un comunicado. El momento del nombramiento con la llamada estará conducido por Mabel Martí y Ferran Cano desde el plató del programa y por Nacho Cotino desde el mismo 'cap i casal'.

Con ellos, habrá un dispositivo especial de reporteros que acudirán a los domicilios y casales de las falleras para «trasladar la emoción del momento y las primeras felicitaciones». Al día siguiente, martes 14 de octubre, À Punt volverá a conectar en directo, a partir de las 17:45 horas , para ofrecer a los espectadores y oyentes, el acto de la solemne proclamación de las nuevas Falleras Mayores de València y sus cortes de honor.

El acto de gala comienza con la subida por las escaleras, continúa en el interior del hemiciclo del Ayuntamiento y concluye en el Salón de Cristal con la primera sesión de fotos conjunta como «embajadoras de la ciudad».