Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Logo Patrocinio
Proclamación de las Falleras mayores 2025. Irene Marsilla

A qué hora empieza y dónde ver por televisión la llamada a las falleras mayores de Valencia 2026

Hoy se conocerá el nombre de las dos elegidas para ser las próximas representantes de las fiestas

S. Bonillo

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:16

Comenta

À Punt retransmitirá este lunes en directo la llamada de la alcaldesa de València, María José Catalá, desde el hemiciclo del consistorio para conocer el nombre de las dos elegidas para ser las próximas Falleras Mayores y máximas representantes de las Fallas 2026.

A partir de las 17:45 horas, el magazín 'Va de Bo' conectará con el hemiciclo del Ayuntamiento de València para trasladar todo el ambiente previo de uno de los actos que «más expectación despierta en el mundo fallero», según ha informado la cadena en un comunicado. El momento del nombramiento con la llamada estará conducido por Mabel Martí y Ferran Cano desde el plató del programa y por Nacho Cotino desde el mismo 'cap i casal'.

Con ellos, habrá un dispositivo especial de reporteros que acudirán a los domicilios y casales de las falleras para «trasladar la emoción del momento y las primeras felicitaciones». Al día siguiente, martes 14 de octubre, À Punt volverá a conectar en directo, a partir de las 17:45 horas , para ofrecer a los espectadores y oyentes, el acto de la solemne proclamación de las nuevas Falleras Mayores de València y sus cortes de honor.

El acto de gala comienza con la subida por las escaleras, continúa en el interior del hemiciclo del Ayuntamiento y concluye en el Salón de Cristal con la primera sesión de fotos conjunta como «embajadoras de la ciudad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La Universitat de València suspende las clases presenciales este lunes por la alerta naranja por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias A qué hora empieza y dónde ver por televisión la llamada a las falleras mayores de Valencia 2026

A qué hora empieza y dónde ver por televisión la llamada a las falleras mayores de Valencia 2026