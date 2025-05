Fuerte discusión en 'First Dates' con un valenciano como protagonista: «No me toques los cojones»

A. Pedroche Domingo, 1 de junio 2025, 01:14 Comenta Compartir

Cita de mucha tensión en 'First Dates'. El programa de Cuatro, presentado por Carlos Sobera, vivió durante la emisión de este jueves una de las citas más incómodas y caldeadas en la historia del 'date show'. Edison es un soltero que había llegado con muchas ganas de encontrar el amor. Incluso trajo consigo un regalo para su cita: «Es un aparato pequeño que cabe en una parte íntima y que se puede activar con el móvil. Así podríamos estar conectados a larga distancia».

La chica con la que le había emparejado el programa era Andrea. Una mujer chilena de 40 años que trabajaba en una tienda. Sin embargo, no causó una buena impresión al alicantino: «Venía con la intención de darle este regalo a una chica que me gustase, pero no ha sido el caso. Andrea no es el tipo de chica que me gusta físicamente. Yo estaba buscando a una mujer con un poco más de carne».

Andrea tampoco quedó encantada con su pretendiente y no dudó tampoco en criticar su físico: «Habría que desinflarlo un poco. Una cosa son músculos definidos, pero él está hinchado». Ante el equipo del programa, Edison criticó a la chilena por tener 4 años más que él, mientras que la dependienta destrozó el estilismo de su cita: «Ese chalequito de cayetano de pueblo, no. Necesita una emergencia de moda ya», sentenció Andrea.

La cita no fue nada bien y la tensión fue más que evidente. La chilena consideró que Edison no era caballeroso y que le «faltaba calle», mientras que al alicantino no le gustó nada que Andrea le hubiese sido infiel a todas sus parejas. La tensión que se podía notar durante la cena tocó su punto más alto con la decisión final.

Andrea aprovechó este momento para decirle a Edison todo lo que no le había gustado de él, como fue su chaleco: «Me ha parecido de cayetano de pueblo», le espetó la soltera. Además, la dependienta aseguró que el repartidor llevaba un pantalón de chándal, algo que molestó enormemente a Edison.

Es por ello que el alicantino contraatacó con la «diferencia de edad» entre ambos, lo que provocó que Andrea estallase fuertemente contra Edison: «No te metas con la edad. Eso sí que me toca los cojones. Perdona, yo tengo 40 años, los tengo superbién puestos y me visto de puta madre. Con esa pinta te vas a ir a la mierda», exclamó la chilena, que se levantó de su asiento y se marchó del restaurante muy enfadada.