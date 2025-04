Carlos Sobera expulsa a dos solteros de 'First Dates': «No ha habido respeto, ni química ni nada» El presentador se vió obligado a interrumpir la cita para pedir que salieran del restaurante

Ángel y Xiomara durante su cita en 'First Dates'.

Mario Lahoz Jueves, 24 de abril 2025, 18:12 Comenta Compartir

'First Dates', el dating show de Cuatro, ha presentado citas de todo tipo: románticas, impertinentes, surrealistas, pasionales, pero ninguna ha sido tan desagradable como la que han protagonizado Ángel y Xiomara. Carlos Sobera ha tenido claro que no había necesidad de continuar con una situación que estaba resultando insoportable para ambos y les ha pedido que abandonaran el restaurante.

La primera impresión de ambos no ha sido positiva. Ángel solo estaba interesado por el físico de ella, mientras que a Xiomara le ha ocurrido justo lo contrario. Aun así, se han dado una oportunidad, y ha sido peor aún. Ángel ha cuestionado que ella usara lentillas, algo que no recibió de buen gusto. Xiomara buscaba alguien especial y con su cita no había ningún tipo de química.

De repente, Angel ha hecho un comentario sobre sus pechos «Esos pechos no son naturales, ¿No?«, Xiomara no daba crédito: »En la vida me había encontrado con una persona tan difícil de llevar, tan maleducada. Un capullo total». El soltero ha tirado por el tema sexual y ha rematado la surrealista conversación con un «en la cama soy muy malo, el terror de las nenas«. Además, seguía haciendo comentarios sobre los senos de su cita «Te veo la cara, pero solo puedo mirar tus pechos».

Xiomara no ha aguantado más y le ha dicho que la cita era un poco ridícula «se trata de hablar de amor, pero has venido con una actitud poco respetuosa. Creo que tú no eres Brad Pitt, y tienes unas cosas aquí…». Tras unos segundos de impacto, Ángel se ha sentido ofendido y ha vuelto a la carga. Le ha dicho a Xiomara que era una maleducada.

La situación ha llegado a un nivel tan elevado de tensión que el presentador se ha visto obligado a intervenir. Xiomara ha dejado claro que le había molestado todo de Ángel «de la cabeza a los pies» y el presentador le ha pedido al soltero que aprovechara para pedirle disculpas a su cita por su comportamiento «sí, pero ella también».