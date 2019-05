Cuántos países participan en Eurovisión 2019: canciones y favoritos Conoce cuáles son los países favoritos y qué canciones interpretarán en el festival de Eurovisión 2019 LP.ES Martes, 7 mayo 2019, 15:44

El festival de Eurovisón 2019 llega este mes de mayo con una edición que tomará la ciudad de Tel Aviv (Israel) del 14 al 18 de mayo. Este año en Eurovisión 2019 participan 41 países, dos menos que en la pasada edición. Uno de ellos es Ucrania, que no competirá tras desencuentros en el proceso de preselección y Bulgaria, que se retiró del festival alegando problemas económicos.

Sin embargo en la final, del 18 de mayo, solo podremos ver a 26 participantes: Israel (anfitriona), los miembros del Big 5 (España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia) y los 20 clasificados de las semifinales (10 en cada una de ellas).

Conoce, uno a uno, cuáles son hasta ahora los países favoritos y qué canciones interpretarán en el festival de Eurovisión 2019:

Suiza

Luca Hänni representará a Suiza en el festival de Eurovisión 2019 con su tema 'She got me'. Hänni ya se sitúa entre los favoritos para esta edición con una puesta en escena cargada de ritmo y baile. En la guardería recibió sus primeras clases de batería y a los nueve aprendió de forma autodidacta a tocar la guitarra y el piano. Saltó a la fama al vencer en 2012 la novena temporada del programa de talentos alemán Deutschland sucht den Superstar. Curiosamente ha sido el único vencedor no alemán. Como premio le dieron quinientos mil euros y la posibilidad de firmar un contrato con Universal.

Suecia

Suecia es en este Eurovisión 2019 el segundo país más aclamado por la prensa especializada con un tema pop con toques góspel. 'Too late for love', canción interpretada por John Lundvik, es la tercera favorita en las apuestas para hacerse con la victoria en esta edición número 19 del certamen.

Más sobre John Lundvik: A la semana de nacer fue adoptado por un matrimonio sueco y vivió en Londres hasta los 6 años, cuando su familia decidió retornar a Suecia. Se establecieron en Växjö, en donde pasó su infancia y adolescencia. En su etapa en el instituto se interesó por el atletismo, en donde destacó en las pruebas de velocidad, consiguiendo grandes marcas en 60, 100 y 200 metros lisos. Formó parte del equipo de su ciudad, el IFK Växjö, con el cual consiguió la medalla de bronce en relevos 4X100 metros en los Campeonatos de Suecia de 2005.

Austria

Otra de las favoritas en Eurovisón 2019 es Austria, de la mano de Pænda que llega al festival con su canción 'Limits'.

Pænda es el nombre artístico de Gabriela Horn, cantante austríaca nacida en la ciudad de Deutschlandsberg, en Estíria, Austria. Desde los seis años, Gabriela cantaba en el coro de su iglexia. A los 14 ya empezó a componer música y a cantar en varias bandas de rock y pop austríacas, a la vez que inició estudios musicales de piano y guitarra. A los 15 años participó en el programa Popstars, como parte de un trío. Una vez finalizada esta experiencia, Gabriela adoptó el nombre artístico de Pænda e inició su carrera en solitario. Como curiosidad gramatical, Pænda siempre se presenta con el símbolo «æ», que en realidad también podría escribirse como «ä», a la vez que empezó a mostrar su cabello teñido de azul. Ella misma manifestó que escogió este nombre porque su pronunciación suena como la de la palabra «panda» en inglés, y que cuando se levanta por las mañanas, antes de arreglarse, se ve a sí misma como un panda, por su aspecto alrededor de sus ojos y por su mirada.

Dinamarca

En el centro del escenario una silla gigante sobre la que canta Leonora, la representante de Dinamarca en el festival de Eurovisión 2019. Los medios la sitúan en cuarto lugar con su tema 'Love is forever'.

Leonora Comor Jepsen nació y ha pasado toda su vida en Hellerup, al norte de Copenhague, en donde aún sigue viviendo. Desde los 7 años destacó en el patinaje artístico. Ha sido tres veces campeona junior de Dinamarca y otras tres ganadora de la Flyver Cup, además ha participado en los campeonatos nórdicos y en el Mundial de patinaje artístico junior. En 2016 ganó la medalla de oro en el campeonato danés de patinaje formando pareja con su hermano Linus. Actualmente Leonora no compite pero es entrenadora y coreógrafa de niños.

Irlanda

La voz de Irlanda en este Eurovisión 2019 la pondrá Sarah McTernan con su tema '22'. La cantante nació el 11 de marzo de 1994 en el pequeño pueblo de Scariff (County Clare, República de Irlanda) como hija única de Sinéad McTernan. Sabe tocar la flauta irlandesa, la guitarra, el piano y el ukelele. Al acabar sus estudios de secundaria del Scariff Community College, en 2011, se matriculó en un curso de pre-enfermería y seguidamente estudió tecnología musical en el Limerick Institute of Technology de la localidad de Ennis. Sin embargo, tuvo un parón en sus estudios y entró a trabajar en la tienda de ropa Primark, o Penneys como se conoce en Irlanda. En septiembre de 2014 consiguió entrar en la Universidad de Limerick para estudiar Danza y Voz, pero lo tuvo que aplazar hasta 2016 por dificultades financieras.