Así ha sido la entrada de Toni Spina, ex de Oriana Marzoli, en 'Gran Hermano VIP 6'

Toni Spina también entra en la casa de Gran Hermano VIP 6. El ex novio de la influencer Oriana Marzoli es el segundo famoso que pisa Guadalix la noche de su bienvenida.

Spina se reencontrará así con un amor que nació, también, entre las cámaras de Telecinco. ¿Se cumplirá el dicho: donde hubo fuego, cenizas quedan? O por el contrario, se creará de nuevo una guerra tevisiva entre los dos jóvenes.

Toni Spina aterrizó en televisión de la mano del espacio de Emma García, 'Mujeres y hombres y viceversa'. El italiano fue primero pretendiente y después tronista. Pero no ha sido el único programa: también ha participado en en 'Supervivientes 2014' -el mismo año que Oriana pero no de manera simultánea-, y además, compartieron casa en el reality chileno 'Volverías con tu ex' donde protagonizaron escenas repletas de gritos y malos modales, algo que los hizo ganar una gran popularidad en el país latinoamericano. Tras el paso por este programa la relación llegó a su fin.

PRIMERA NOCHE EN LA CASA

La expareja se ha encontrado en Guadalix. Oriana ha sido la primera en entrar a la casa y se ha encontrado con una verdadera granja: burros, avestruces, cabras... Minutos después ha entrado Toni. A su rescate. La primera toma de contacto ha sido buena, ¿cómo terminará la relación?

Todos los concursantes de 'Gran Hermano VIP 6'

La primera confirmada ha sido Mónica Hoyos, la chica 'Boom boom terremoto' del concurso musical 'Karaoke'. La presentadora llega al reality show de Telecinco después de una larga carrera delante de las cámaras.

'El Koala' comparte casa con Ángel Garó. Este humorista con mala pata para guardar control ante las relaciones turbulentas frente a las cámaras, entra en Guadalix después de su paso por las tertulias de Telecinco.

Aurah Ruiz. La ex participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' saltó a la fama tras su relación con Kiko Rivera. La joven ha insinuado que acude al reality de Telecinco para pagar las facturas de la hospitalización de su hijo, fruto de su noviazgo con Jesé Rodríguez, ex jugador del Real Madrid.

Oriana Marzoli. Igual que su compañera Aurah, la joven nacida en Venezuela saltó al mundo de la farándula con 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Oriana ha pasado de colaboradora en los programas de telerrealidad como 'Super Vivientes' a participar en ellos.

'El Koala' vuelve a Telecinco después de que su single 'Opá' cumpla 12 años. En 2006 este artista malagueño consiguió que su canción llegara a ser el sexto vídeo más visto de abril de 2006 y colocarse entre los 30 más vistos de la historia de YouTube, con más de 21 millones de reproducciones.

Darek Dabrowski. El mediático ex de Ana Obregón llega a Telecinco después de varios años alejado de las cámaras. Ahora, el modelo polaco intenta recuperar su fama en la casa de Guadalix.

Makoke. Entre los fichajes más sonados está el de la ex de Kiko Matamoros. Así, del «Telecupón» de Carmen Sevilla, la exmodelo pasa a ser una de las concursantes mejor pagadas de 'Gran Hermano VIP 6': más de 20.000 euros por semana.

Suso Álvarez repite en la casa de Guadalix. El joven catalán participará en 'Gran Hermano VIP6' después de pasar por 'Supervivientes', 'Mujeres y Hombres y Viceversa'...

Aramis Fuster. La magia entra a Guadalix con «la Bruja». Amante del ocultismo, Aramis cuenta con más de 25 años ligada al mundo de la televisión como pitonisa. «Luchadora nata y trabajadora incansable, dedica toda su existencia a quien la pueda necesitar...», comentan en su página oficial. Antes de entrar a la casa, ella ya predijo quien ganaría.

Verdeliss se ha colado entre las caras más conocidas del panorama televisivo. La famosa Youtuber, Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, se ha animado a salir de tu «tribu», la familia de seis hijos y uno que está en camino. Sí, la joven influencer entra a 'Gran Hermano VIP' embarazada.

Chabelita. Entre los nombres más sonados de la sexta edición del reality de Telecinco está el de la hija de Isabel Pantoja. La joven de 22 años entra en la casa de Guadalix con un caché de entre 15.000 y 20.000 euros por semana.