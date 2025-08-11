Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los 'Súper Bolos', una de las pruebas clásicas de 'El Grand Prix'. RTVE

Estos son los dos pequeños municipios que se enfrentan en la primera semifinal de 'El Grand Prix del Verano' este lunes

El programa que presenta Ramón García en La 1 entra en su recta final y cada vez queda menos para conocer al ganador de esta temporada

Marta Palacios

Marta Palacios

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 01:20

'El Grand Prix del Verano' vuelve a entrar, a través de las pantallas del televisor, en los hogares como cada lunes. Pero la nueva entrega del programa que se emite hoy será especial. Y es que, el divertido concurso de La 1 de TVE, que presenta Ramón García, celebra su primera semifinal.

Los protagonistas serán, de nuevo, dos pequeños municipios españoles que han logrado, gracias a sus puntuaciones, escalar posiciones en el ranking colocándose entre los primeros puestos. Se trata de Urduliz (Vizcaya) y de Cubas de la Sagra (Madrid).

Las gradas del programa se volverán a teñir de azul y amarillo para animar a sus municipios, que se enfrentarán, de nuevo, a divertidas pruebas con el objetivo de clasificarse para entrar en la tan ansiada final. Sólo uno de ellos lo logrará. ¿Cuál? Habrá que esperar hasta esta noche para descubrirlo.

Las dos localidades llegarán dispuestas a dejarse la piel en cada juego. No faltarán las pruebas clásicas, como los resbaladizos 'Troncos locos' sobre la piscina; las pruebas de puntería, velocidad o resistencia, y el huracanado 'Perrito piloto', donde los concursantes tendrán que luchar contra el viento.

El programa volverá a estar presentado por el incombustible Ramón García, acompañado por Lalachus, Ángela Fernández, Wilbur y, por supuesto, la Vaquilla.

Quiénes apadrinarán a los municipios

Los vecinos de Urduliz y Cubas de la Sagra recibirán el apoyo de Sergio Bezos y Carolina Marín. Urduliz llega con toda la fuerza del norte y el desparpajo de su padrino, el querido Sergio Bezos, con la camiseta azul.

El cómico Sergio Bezos ('La Revuelta') será el padrino de Urduliz. RTVE

Por otro lado, Cubas de la Sagra cuenta con el impulso y disciplina de su madrina, la medallista olímpica Carolina Marín.

La medallista olímpica Carolina Marín (i) será la madrina de Cubas de la Sagra. RTVE

La emisión del programa comenzará a las 21.45 horas en La 1 de RTVE, y podrá verse también posteriormente en RTVE Play, rtve.es, así como en Amazon Prime Video. Será el sexto programa de esta temporada veraniega, el primero de las rondas de semifinales.

