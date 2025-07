Cristini rompe su silencio tras ser apartada de 'El Grand Prix' este verano: «Lo echo de menos...»

DM Jueves, 17 de julio 2025, 00:35 Comenta Compartir

'El Grand Prix del Verano', conocido por muchos como el programa del abuelo y del niño, está inmerso en una nueva temporada con los diez pueblos que participan en la edición de este 2025 disputándose el honor de llevarse el tan ansiado reconocimiento de ganadores del histórico formato.

Como viene siendo habitual el maestro de ceremonias de todo esto es Ramón García, que cuenta a su lado con dos rostros nuevos como son Lalachus y Ángela Fernández, junto a otros conocidos como el dinosario, la vaquilla y Willbur.

Seguramente la audiencia ya se haya dado cuenta que hay una ausencia destacada respecto a las dos últimas ediciones: la creadora de contenidos Cristinini, que al ser preguntada por su ausencia ha querido explayarse en redes sociales.

«Me gustaría daros las gracias por los cientos de mensajes bonitos que tengo sobre lo mucho que me echáis de menos en el Grand Prix. Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir», ha comenzado en su post en sus redes sociales.

Cristinini ha desvelado que «RTVE decidió hacer cambios en el programa este año». «No sé nada más, desconozco los motivos. Yo también lo echo de menos, era algo que me hacía muchísima ilusión hacer, pero no pasa nada. La vida son etapas y ya vendrán otras cosas igualmente increíbles», ha matizado.

No obstante, la creadora de contenido ha declarado que «estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras, que es increíble. Y de haber aprendido tanto». «Gracias por estar tan atentos», ha concluido en su publicación.

Los 10 pueblos participantes este 2025

L'Ollería (Valencia)

Huelma (Jaén)

San Sebastián de la Gomera (Isla de la Gomera - Tenerife)

Herencia (Ciudad Real)

L'Arboç (Tarragona)

Celanova (Ourense)

Urduliz (Vizcaya)

Alagón (Zaragoza)

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

Cubas de la Sagra (Madrid).

