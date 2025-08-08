La entrañable localidad en la que Ramón García ('Grand Prix') veranea todos los años Este municipio combina el ritmo tranquilo con la naturaleza y con una amplia oferta de gastronomía

Mar Georga Viernes, 8 de agosto 2025, 01:15 Comenta Compartir

Para el mítico presentador de televisión Ramón García, el veraneo es una cita imprescindible cada año, que a su vez está cargada de nostalgia. «Nos íbamos con mis abuelos justo después de acabar el colegio y ya no volvíamos a Bilbao hasta mediados de septiembre. ¡Tres meses enteros! Eso sí que eran vacaciones. Una mezcla entre 'Verano Azul' y 'Cuéntame'», señalaba en una entrevista a 'El Correo'.

No es de extrañar que el lugar de veraneo preferido del presentador bilbaíno se encuentre en el norte de España. Se trata de un municipio situado en Cantabria, el cual llegó a participar en 'Grand Prix' en la década de los 90, enfrentándose a Tarazona. Su nombre es Laredo, y actualmente roza los 11.000 habitantes, según los últimos datos del INE. Aunque en los meses de verano esta localidad cántabra se llena de vida y de transeúntes, rozando los 50.000 habitantes en julio y agosto.

Laredo se caracteriza por ser un enclave privilegiado, con una playa de arena fina y blanca de más de cuatro kilómetros de longitud, la Playa de la Salvé. Además, este municipio se encuentra a escasos kilómetros de Santander y Bilbao (50 km al este y al oeste, respectivamente), lo que posibilita el turismo de un solo día en las zonas colindantes. Además de la costa, las inmediaciones de Laredo ofrecen paisajes naturales de gran belleza, como el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel.