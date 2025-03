'El Desafío' desvela a su ganador

J.Zarco Sábado, 29 de marzo 2025, 00:58 Comenta Compartir

Antena 3 emitía este viernes la gran final de 'El Desafío', que se despide tras ser líder de sus noches con una media del 14,7% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores. Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Victoria de Marichalar y Susi Caramelo competían para convertirse en el ganador de la edición.

Los cuatro finalistas no iban a estar solos, ya que Feliciano le iba a adar sus puntos a Susi, El Cordobés a Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova serán a Gotzon y Brasero a Lola Lolita.

El primero en actuar en la noche ha sido 'El Cordobés' con Bollywood Dance, prueba inspirada en el cine de la India. El siguiente era Feliciano López, que ha tenido un reto de percusión de botellas. Sin embargo, no terminaba de convencer al jurado: «No has tenido suerte con las pruebas«, señalaba Juan de Val, que aclaraba que él únicamente valora las pruebas y no la persona: »Si te has sentido ofendido en algún momento te pido perdón«.

La tercera en competir era Genoveva Casanova, en uno de los números más peligrosos de la gala ya que tenía que realizar una coreografía envuelta en llamas. Arrancaba en una moto y pronto el fuego aparecía sobre su cuerpo mientras bailaba. Un show espectacular que ha sido valorado por el jurado.

¡Ni en las mejores pelis de Hollywood! Desafiando las llamas, Genoveva Casanova completa su desafío dejándonos con la boca abierta #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/7kG6L3nOwO — El Desafío (@eldesafioA3) March 28, 2025

El cuarto en participar ha sido Roberto Brasero, que debía disparar un arma y poner a prueba su puntería. Sin embargo, no lograba acertar y por lo tanto no superaba el reto.

Turno para los finalistas

Llegaba el momento para los cuatro finalistas y Susi Caramelo realizaba un baile lleno de energía y ritmo. «Hemos visto un baile profesional», le felicitaba Juan de Val, mientras que Pilar Rubio aseguraba que Susi había dado «momentos espectaculares».

⚡@Susi_Caramelo revoluciona a todo el plató con su baile electroswing #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/nDjfAL8a4R — El Desafío (@eldesafioA3) March 28, 2025

Tras ella era el turno para Lola Lolita, que tenía que llevar a cabo una complicada coreografía aérea mientras cantaba en directo Belén Aguilera. Su trabajo ha sido excelente, colgándose de un cubo en el aire para bailar. «He empezado a pasármelo bien ahora que se acaba», señalaba emocionada al final de la prueba.

¡Uno de los mejores bailes de @eldesafioa3! Lola Lolita se supera en la final con una actuación inolvidable 👏🏻 #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/d9lkAeuMLT — El Desafío (@eldesafioA3) March 28, 2025

La tercera era Victoria Federica, que se ha subido a un columpio y ha conseguido dar cuatro vueltas sobre sí misma, logrando el asombro de Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val.

¡Espectacular! Victoria de Marichalar lucha hasta el final y consigue hacer 4 vueltas completas #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/B38Jb8Eh9F — El Desafío (@eldesafioA3) March 28, 2025

Y el último en participar era Gotzon Mantuliz, que debía realizar un número acrobático sobre una cama hinchable y una barra. «Eres el mejor», le felicitaba sin dudar Juan del Val. «¿Qué vamos a hacer la temporada que viene?», añadía Pilar Rubio.

¡IMPECABLE! @gotzonmantuliz lo ha vuelto a hacer: completa todas las piruetas con una precisión absoluta #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/El0q6YMXsJ — El Desafío (@eldesafioA3) March 28, 2025

Momento para conocer el ganador

Roberto Leal anunciaba que la cuarta clasificada era Lola Lolita, que obtenía 7 puntos por parte del jurado y finalizaba con 187. En tercer lugar, Susi Caramelo, que recibía 5 puntos. Pero el gran ganador era Gotzon Mantuliz, al que le daban 10 puntos por su show.

