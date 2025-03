Así ha cambiado Victoria Federica hasta convertirse en una 'it girl' La nieta del rey emérito es una de las figuras más influyentes en las redes

Mario Lahoz Jueves, 27 de marzo 2025, 20:07

Victoria Federica ha dejado al público atónito con sus actuaciones en su salto a la pequeña pantalla. Su valentía y entrega en cada reto no ha pasado desapercibido y se ha ganado halagos de todas partes. La decisión de participar en un concurso televisivo -'El desafio'- desvela la necesidad de emprender su propio camino alejada de la sombra de su familia y escribir su propia historia.

Natural de Madrid, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, de 24 años, es la segunda hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, nieta de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, y sobrina del Rey Felipe VI. Estudió sus primeros años en el colegio San Patricio de Madrid y tras pasar por el colegio St. George's de La Moraleja, cursó un año y medio de business en The College For International Studies.

Vic -como la llaman sus amigos- tuvo una infancia atípica, muy diferente a la de cualquier otro niña. No era gran amante de los flashes, algo dificil de evitar teniendo en cuenta quiénes forman su familia. Además, los estudios no eran su fuerte. «No era la mejor, pero tampoco era la peor. Suspendí matemáticas hasta que una profesora me las explicó bien», explicaba en una entrevista.

La infanta Elena con sus hijos, Froilán y Victoria Federica (2016).

Fue en 2021, al cumplir la mayoría de edad, cuando decidió dar un giro de 180 grados en su vida y convertirse en influencer. «Estaban sacando cosas mías, bueno y siguen, y dije, igual si me abro las redes, enseño lo que quiero enseñar de mí y lo mismo ya no me dan tanta caña.», contaba en un podcast. Desde aquel momento empezó a dejarse ver por las alfombras rojas, los desfiles de moda y a protagonizar algún reportaje del corazón. Ahora acumula más de 330.000 seguidores. Loewe, Dior o Louis Vuitton son algunas de las marcas que han decidido contar con ella en sus desfiles.

Este cambio ha hecho que Victoria Federica sea más protagonista en los medios de comunicación e incluso a participar en programas de televisión. Su paso por 'El desafío' está siendo muy positivo. Decisión que estaba mal vista por algunas personas de su entorno, preocupados por la imagen que podía proyectar de los Borbón. Sin embargo, se ha ganado los halagos del jurado, pero también de sus propios compañeros.

En cuanto a su vida personal, es la hermana de Froilán, a quién ha defendido a capa y espada ante las críticas de la opinión pública. «Eso es lo que dicen, pero no es nada liante. Es una persona supernormal, un tío diez.« Desde comienzos de 2025 mantiene una relación con el empresario Borja Moreno Oriol, nieto de los fundadores de Talgo.

