David Cantero habla sin filtros sobre su marcha de Mediaset: «Bájame el sueldo y vamos a juicio»

La marcha de David Cantero de Informativos Telecinco ha sido una de las más comentadas de la temporada. Aunque en un principio se desconocían los motivos de su marcha tras 15 años, poco a poco se ha ido sabiendo más sobre lo que le ha movido a dejar el grupo. Ha sido en una entrevista concedida al podcast 'Sr. Wolf', presentado por Juan Ramón Lucas, donde el periodista ha explicado con claridad qué ocurrió en los despachos de la cadena antes de que se hiciera efectiva su salida el pasado marzo.

El periodista ha explicado que primero le comunicaron «de manera absolutamente sorpresiva, injustificada y sin venir a cuento una propuesta de bajada de salario». Algo que «no tenía ningún sentido» y que considera «una cosa muy irregular». Su reacción fue tajante: «Yo dije: 'No me voy a bajar el salario. Bájamelo tú, que sabes que es ilegal, y vamos a ir a juicio».

Sin pelos en la lengua, el presentador pidió explicaciones a la dirección del grupo audiovisual: «¿Vais a hacer una especie de bajada general porque la empresa va mal? No sé. ¿Por qué me pides que me baje el salario? ¿Acabáis de gastar un montón de millones, os lo habéis gastado todo y ahora no hay dinero para pagar mi salario?».

Frente a su oposición, Mediaset se le ofreció una salida pactada. «Me dijeron: 'Bueno, vamos a darte una salida'. Y yo respondí: 'Hacedme una propuesta y si me interesa, me voy». Tras cinco días de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo «digno y conveniente», según el propio Cantero. «Firmé los papeles y me fui», resume.

«Fue un shock irme después de tantos años. Pero me duró poco», confiesa. Ahora, el periodista afronta una nueva etapa profesional en RNE, donde se incorporará la próxima temporada. Allí se hará cargo de la franja de tarde, mientras que Juan Ramón Lucas presentará las mañanas. «Vamos a hacer buena radio», asegura con entusiasmo sobre este nuevo proyecto.

