Comunicado de David Cantero tras filtrarse su nuevo proyecto en los medios de comunicación

David Cantero ha vuelto a foco mediático y es que después de que se anunciara su salida de Mediaset, donde presentaba 'Informativos Telecinco', el periodista ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales su vuelta a los medios de comunicación.

«Para que os lo cuenten otros ya os lo cuento yo», explica el periodista a través de un vídeo que ha tenido que grabar después de que se filtrara la noticia en varios medios de comunicación. «Vuelvo a la que fue mi casa durante 28 largos años y eso me hace muy, muy feliz», ha añadido para desvelar que regresa a RTVE.

Tal y como el periodista ha confirmado, «voy a hacer las tardes en Radio Nacional de España. No puedo estar más feliz de volver a la primera línea, de volver a los medios después de este parón que me ha venido muy bien y he tenido unas vacaciones estupendas. Voy a la radio y nunca he hecho radio. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y estoy seguro de que con el equipo estupendo de RNE, lo vamos a conseguir».

Cantero ha añadido que también está «muy contento» porque «las mañanas son para Juan Ramón Lucas, a quien admiro y aprecio muchísimo».

Por último, ha indicado que «ese es el empeño ahora de RTVE, formar un equipo potente y hacer buena radio para atraer a aquellos que en su día se fueron o los que nunca se han acercado a Radio Nacional de España. Vamos a hacer buena radio, será a partir del 1 de septiembre«.

